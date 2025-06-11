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泰勒絲爆悄悄秘婚 粉絲解析婚禮信封藏「冠夫姓線索」

泰勒絲（右）與凱爾斯被粉絲瘋猜已秘婚。（翻攝自IG）泰勒絲（右）與凱爾斯被粉絲瘋猜已秘婚。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近來正與美式足球明星凱爾斯（Travis Kelce）甜蜜共度休假生活，沒想到一場婚禮的小細節意外引爆「已婚」疑雲。NFL球員克梅特（Cole Kmet）上週六舉辦婚禮，有賓客分享一封信封寫著「Taylor & Travis Kelce」，並指定在「13號桌」，引發粉絲瘋猜：「泰勒絲已嫁凱爾斯？」

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這封被設計為「賓客情書」的信，由新娘為每位賓客手寫，信封上以優雅書法寫下「泰勒與崔維斯凱爾斯」，雖然泰勒絲與凱爾斯並未出席克梅特的婚禮，而是參加了凱爾斯表親坦納科倫（Tanner Corum）在田納西的婚禮，但這個寫法仍讓不少網友腦補兩人已秘密成婚，更被粉絲們興奮臆測：「泰勒冠夫姓了嗎？！」、「這根本就是婚後寫法！」

不過也有人冷靜分析，「這種寫法只是出於美感，不代表已婚。」據悉，泰勒絲當天穿著Markarian藍色無肩帶花卉洋裝，與凱爾斯笑容滿面現身婚禮；外界對兩人是否步入婚姻殿堂高度關注，內部人士曾向《每日郵報》透露：「崔維斯求婚只是時間問題，她父母也支持。」雖然目前並無明確婚訊，但這對超級情侶檔的每一步動向都備受矚目。

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