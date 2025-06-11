中國諧星小瀋陽女兒韓國出道 「最醜星二代」現在變這樣

沈佳潤小時候和爸爸一起上真人秀卻遭到網暴。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國諧星小瀋陽的女兒沈佳潤宣布在韓國以「NINA」為名出道，首發單曲為《Never Afraid》，她小時候曾經和爸爸一起上過真人秀，當時卻因長相酷似爸爸，遭網爆為「最醜星二代」，如今她則甩掉過去陰影，放手衝刺自己的演藝事業。

沈佳潤小時候和爸爸一起上真人秀卻遭到網暴。（翻攝自微博）

沈佳潤將以kpop solo歌手身分闖韓國樂壇，其實上月底，她就已經在爸爸的演唱會擔任過「神秘嘉賓」，全開麥唱跳，不過當時引來正負兩極評價，有網友肯定她的實力「女團範十足」，也有大批網友開酸「花錢不是來看你們一家三口唱K的」、「神秘嘉賓可以是你女兒，但不能只有你女兒」。

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沈佳潤上月底擔任爸爸演唱會的「神秘嘉賓」。（翻攝自微博）

沈佳潤上月底擔任爸爸演唱會的「神秘嘉賓」。（翻攝自微博）

事後小瀋陽發文回應，「接受一切批評的聲音，還需繼續努力，加油，咱們爺倆（指自己與女兒）一定要對得起觀眾，對得起喜歡咱們的人。」小瀋陽還曬出五年前女兒的練舞日常，只見沈佳潤做出「一字馬」，柔軟度驚人。

小沈陽曬5年前女兒舊照。（翻攝自微博）

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