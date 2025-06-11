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母親忌日傳訊兒子 陳凱倫「遭勸向前看」父子對話藏洋蔥

陳凱倫昨悼念母親離世兩週年。（陳凱倫提供）陳凱倫昨悼念母親離世兩週年。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深男星陳凱倫昨悼念母親離世兩週年，曝光一段與兒子陳銳的對話，他透露父子倆罕見長時間訊息來回，兒子勸他要正向向前看，讓他不禁感慨：「原來孩子真的長大了。」

陳凱倫昨中午經太太提醒，傳訊給陳銳提到：「今天6／10，別忙到忘了家人的大日子？」兒子一開始回了個問號，陳凱倫趕緊提醒是奶奶過世兩週年的日子，未料陳銳回應：「不講怎麼會知道？外公外婆過世你也沒記得吧？」

陳凱倫聽到兒子一席話，感慨孩子長大了。（陳凱倫提供）陳凱倫聽到兒子一席話，感慨孩子長大了。（陳凱倫提供）

陳銳語氣略顯直白，陳凱倫平靜地回：「我心裡只有一個最愛我的媽媽。等爸爸走的那一天，可能也只有你會記得。」他坦言到了某個年紀，渴望的已不是掌聲，而是被記得的情感。陳銳也說出自己的想法，勸父母要正向往前看，「請你用正向思考。你跟媽媽都沒有正向思考，事情才會不會好。人生哪有這麼苦，都是自己想法造成的。」還貼心叮囑：「多去戶外走走，對身體和心情都好。」

陳銳提醒父母要記得向前看。（陳凱倫提供）陳銳提醒父母要記得向前看。（陳凱倫提供）

陳凱倫透露這段對話歷時半小時，是父子間罕見的長談，讓他感慨良多，「原來孩子真的長大了，甚至比我還堅強，比我還理性。」

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