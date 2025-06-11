連晨翔冒大雨護送劉品言做「這事」 閃瞎網友：寵妻男已上線

劉品言、連晨翔官宣結婚後，滿滿愛意藏不住。（組合照，翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星劉品言與小3歲的男星連晨翔於9日官宣戀情，同時宣布兩人將攜手步入婚姻，並表示劉品言已懷有身孕，雙喜臨門廣受外界祝福。然而，負責拍攝婚紗照的攝影師余惟，在昨（10）日也在社群上分享台南行的花絮影片，片中細節都能感受到連晨翔對劉品言百般呵護。

畫面中，連晨翔撐傘護在劉品言身旁，兩人步行在大雨之中，攝影師還特別配文：「但是這天台南的雨那麼大，我看到的是一位男人，與保護他一定要喝到牛肉湯的女人。」字裡行間都透露著兩人幸福的小細節。隨後劉品言也接著在IG動態轉發影片，逗趣回應：「一個男人，保護一定要吃到牛肉湯的女人」，閃瞎眾多網友，直呼「寵妻男已上線」，大方認愛後連藏都不藏了。

請繼續往下閱讀...

劉品言逗趣轉發攝影師影片。（翻攝自IG）

相關新聞：甜蜜小花絮 劉品言曝與連晨翔拍婚紗浪漫瞬間

此外，在影片中還能看到兩人拍攝婚紗照的甜蜜小花絮，他們微笑緊靠在一起，彼此眼裡都透露著濃厚的愛意，劉品言在檢查照片時還開玩笑打趣自己：「其實我的肚子是因為在台南吃太多了。」笑翻網友，「恭喜言言、晨翔，看起來真的很幸福」、「影片中出現好多姨母笑，還包括在手機螢幕前的我」。

在 Instagram 查看這則貼文 余惟（@yuweiiv）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法