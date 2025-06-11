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娛樂 最新消息

廖梨伶全腳包紮扮貧病媽 蓬頭垢面網驚認不出

廖梨伶、顧容慈本週南下高雄宣傳《生命的麥田》。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）廖梨伶、顧容慈本週南下高雄宣傳《生命的麥田》。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生命的麥田》全劇幾乎在臺東拍攝，講述志工長年奔走在陽光照不到的角落、默默付出的真實故事。開播後收視持續上升，第三集收視衝上0.8，在晚間八點時段80個節目中排名第20。

廖梨伶在劇中飾演貧病的「馮媽」，顧容慈飾演女兒的角色，兩人本週趁勝追擊南下高雄宣傳，在劇中蓬頭垢面又凶狠的模樣，讓網友見到後直說「原來廖老師妳這麼漂亮，以後妳不要再演大媽了，根深蒂固在腦海裡」、「看到梨伶老師的戲，無論是喜劇自然幽默感或悲劇的真情流露，都讓人喜歡妳的平易近人」。 

顧容慈劇中天生大小眼的容貌。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）顧容慈劇中天生大小眼的容貌。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）

廖梨伶劇中罹患糖尿病，女兒顧容慈天生大小眼的容貌，兩人都需要特殊化妝，去年六月在炙熱太陽下開拍，不但要提前一個半小時去裝扮。顧容慈在劇中扮醜，她說「要用白膠黏，天氣熱一直補，頭髮遮臉也不能綁，真的非常熱。還會有視差」，不過戲外她其實是莒光園地的「軍中情人」。廖梨伶整個右腳指全包成又腫又脹、行動不方便要用拐杖，她說「特殊化妝讓身體不舒服，就更能感同身受角色的處境，沒辦法走快，身體跟情緒的演出都是很大的挑戰」。

 劇迷驚呼兩人與劇中模樣相差甚大。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）劇迷驚呼兩人與劇中模樣相差甚大。（大愛提供）（記者傅茗渝攝）

演什麼像什麼的廖梨伶本身也在學校教戲劇，劇中對女兒破口大罵個不停，在學校教學生，唯一會動怒的時候就是「管秩序」，當學生七嘴八舌或排演課有進度壓力時，她就很容易起火大喊「所有人往這邊聽」，廖梨伶也說「平常課堂上，我知道喊起來是非常恐怖的，所以盡量不要」，不過等學生注意力回來後她立刻180度轉變，學生就會說「老師妳幹嘛假裝生氣」。

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