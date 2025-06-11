強烈否認涉詐 知名製片人稱「客戶均合法」

知名製片人李能謙涉協助詐團投放一頁式廣告遭警法辦。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕類戲劇女星劉香君丈夫、知名製片人李能謙涉嫌成立科技公司為掩護，協助詐騙集團製作假一頁式投資廣告投放各大社群媒體，昨遭新北市警局刑警大隊前往高雄將其逮捕。由於昨北返緣故，夜間停止偵詢，今上午針對李等6人進行筆錄。據了解，包含李在內，針對有關詐騙情事一概否認，直呼他們都有過濾客戶，絕無涉法。

據悉，李能謙為該科技公司「科技總監」，同時也為負責人之一，李初步向警方供稱，公司服務項目包含替委託單位的網頁、粉絲頁等提升「按讚數」、「留言數」，以及廣告相關業務。目前已做完筆錄的5名員工，口徑與李一致，有關詐欺相關的問題一概否認；而其中一名陸姓員工，指控李的公司已欠薪約4個月，就職至今還沒拿到過薪水。

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警方表示，目前李能謙仍在進行筆錄，但大致上還是否認協助詐團投放「一頁式詐騙廣告」，堅稱公司的客戶均有做過挑選，絕無不法情事。警方預估，李將於今下午3時30分左右，依詐欺罪嫌移送新北地檢署複訊。

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