晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浩子缺席《新兵日記》聚會曝內情 揭與「班長」趙駿亞私下交情

《Talk Talk秀台語》第二季首錄記者會，圖為吳姍儒（左起）、浩子。（記者潘少棠攝）《Talk Talk秀台語》第二季首錄記者會，圖為吳姍儒（左起）、浩子。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由浩子、「Sandy」吳姍儒主持公視台語台《Talk Talk秀台語》迎來第二季，今（11）日與評審團許效舜、黃豪平以及特別來賓澎恰恰出席首錄記者會。而日前《新兵日記》演員群們驚喜相聚，掀起回憶殺，不過同樣出演新兵日記的浩子卻沒有出席，對此他也做出回應。

王瞳日前在社前上曬出《新兵日記》聚會照，李興文、姚元浩、阿龐、阿翔、唐豐、林道遠、夏政峰、阿甘等人都在其中，不過卻未見浩子身影，浩子今則表示，自己當天已經先有一個聚會在先，所以無法參加，而同劇飾演班長王威走紅的趙駿亞，日前爆出家暴吳婉君，如今兩人又傳複合，浩子則說下戲後就已經沒有再與對方聯絡。

記者會上浩子笑說，這季能繼續主持讓他鬆了一口氣：「第二季籌備期間，網路特別企劃《Talk Talk秀台語 全民練喙花》是舜哥主持，我反而成了嘉賓，當時還擔心主持棒會被換，最後確定還是我，真的鬆了一大口氣。」

談到上一季吳姍儒請產假，吳姍儒強調這次一定會跟浩子主持全程，至於台語有沒有進步？Sandy自信表示：「我現在敢講也敢錯，笑著改就好。以前怕講錯被笑，現在覺得有人在聽我努力學台語，就很值得。像阿嬤也會偷看節目，還說：『你這句我有聽懂喔！』」被問到這季會不會再請假？她笑答：「暫時沒這個計畫，希望這次能穩穩地陪大家到最後一集！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中