浩子缺席《新兵日記》聚會曝內情 揭與「班長」趙駿亞私下交情

《Talk Talk秀台語》第二季首錄記者會，圖為吳姍儒（左起）、浩子。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由浩子、「Sandy」吳姍儒主持公視台語台《Talk Talk秀台語》迎來第二季，今（11）日與評審團許效舜、黃豪平以及特別來賓澎恰恰出席首錄記者會。而日前《新兵日記》演員群們驚喜相聚，掀起回憶殺，不過同樣出演新兵日記的浩子卻沒有出席，對此他也做出回應。

王瞳日前在社前上曬出《新兵日記》聚會照，李興文、姚元浩、阿龐、阿翔、唐豐、林道遠、夏政峰、阿甘等人都在其中，不過卻未見浩子身影，浩子今則表示，自己當天已經先有一個聚會在先，所以無法參加，而同劇飾演班長王威走紅的趙駿亞，日前爆出家暴吳婉君，如今兩人又傳複合，浩子則說下戲後就已經沒有再與對方聯絡。

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記者會上浩子笑說，這季能繼續主持讓他鬆了一口氣：「第二季籌備期間，網路特別企劃《Talk Talk秀台語 全民練喙花》是舜哥主持，我反而成了嘉賓，當時還擔心主持棒會被換，最後確定還是我，真的鬆了一大口氣。」

談到上一季吳姍儒請產假，吳姍儒強調這次一定會跟浩子主持全程，至於台語有沒有進步？Sandy自信表示：「我現在敢講也敢錯，笑著改就好。以前怕講錯被笑，現在覺得有人在聽我努力學台語，就很值得。像阿嬤也會偷看節目，還說：『你這句我有聽懂喔！』」被問到這季會不會再請假？她笑答：「暫時沒這個計畫，希望這次能穩穩地陪大家到最後一集！」

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