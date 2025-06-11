小鐘操爆肌密訓練 放話「老漢推車」也能奪冠

《最強的身體》號召全台藝人、體育國手、民間高手及在校學生齊聚，展開一場結合體能、意志與娛樂的頂尖對決。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由好看娛樂打造的大型體育競賽實境節目《最強的身體》正式於高雄夢時代開錄，找來金牌主持徐展元與蔡尚樺領軍，全台藝人、國手、學生齊聚一堂，上演結合體能與娛樂的巔峰對決。節目分為單人、雙人與團體組，選手們將挑戰身心極限，爭奪「最強身體」頭銜，現場氣氛熱血沸騰。

左起小鐘、浩克爸爸。（好看娛樂提供）

被封為「客家一哥」的小鐘，也火力全開投入錄影。他私下密集訓練不間斷，硬舉130公斤雪橇機、狂做波比跳毫不手軟，體力絲毫不輸年輕人。他自信喊話：「我應該是第一名！」隨後又幽默補充：「年輕人是動力火車，我現在是老漢推車，但還是推得動啦！」笑翻現場工作人員，也展現他不服老的拚勁與毅力。

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左起喬巴教練、鄭人碩、唐振剛、李興文。（好看娛樂提供）

而以軍教片《報告班長》爆紅的李興文，也在節目中帥氣現身。他曾因戲劇影響力帶動年輕人投身軍旅，如今再披戰袍挑戰極限，不僅替節目增添硬派氣場，也重燃觀眾的熱血記憶。

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