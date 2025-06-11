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娛樂 音樂

（獨家）鄧麗君逝世30週年 帥姪子參加韓國選秀節目拚出道

〔記者陳慧玲／台北報導〕永遠的天后鄧麗君逝世30週年，5月8日才在金寶山舉辦紀念活動，來自海內外粉絲紛紛到筠園追悼她。這兩天網路則瘋傳，鄧麗君姪子也想進演藝圈，目前正參加韓國選秀節目《BOYS II PLANET》，希望有機會脫穎而出。

網路瘋傳編號148號的鄧佳駿是已故天后鄧麗君的姪子。（翻攝自臉書）網路瘋傳編號148號的鄧佳駿是已故天后鄧麗君的姪子。（翻攝自臉書）

網友熱烈討論，《BOYS II PLANET》編號第148號的正是鄧麗君姪子鄧佳駿，他的父親是鄧麗君弟弟鄧長禧，已經過世，不過在鄧麗君逝世10週年活動上，鄧長禧曾提到，當年才兩歲半的鄧佳駿雖從未見過姑姑鄧麗君，但已經會哼唱她的歌曲，笑說：「這應該是遺傳到她姑姑吧！」

傳言鄧麗君姪子鄧佳駿想進演藝圈。（翻攝自IG）傳言鄧麗君姪子鄧佳駿想進演藝圈。（翻攝自IG）

對於鄧麗君姪子鄧佳駿是否真的想進演藝圈，因此參加韓國選秀活動？記者求證鄧麗君君文教基金會，董事長鄧長富回應《自由時報》：「是的，佳駿是我五弟鄧長禧的小兒子，基於興趣好玩有去參加該活動，感謝關注。」

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