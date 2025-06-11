雪碧爆啦啦隊被包養「50萬就像零錢」 網酸：妳也沒好到哪裡去

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雪碧」方祺媛昨（10）日在社交平台Threads發文，透露自己早就對啦啦隊女孩被包養的事件略有耳聞，並知情內幕，「有些人真的是認真經營啦啦隊還有發展副業，但確實有某一些老鼠屎把啦啦隊當作跳板，聽我的老闆朋友說，包養50萬就像零錢一樣。」還表示每個人都會有自己的價格，不可能不被金錢和奢侈品打動。

雪碧發文透露，對於啦啦隊遭包養事件早有耳聞。（翻攝自IG）

然而，樂天女孩成員「Dora」洪葳遭爆料是某富商婚姻中的小三，因她近期連續缺席球團活動，所以讓不少網友懷疑事件的真實性，對此樂天球團回應：「沒有冷凍情形。Dora是因個人因素請假，出席會依身體狀況、行程等因素調整。」

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樂天啦啦隊Dora近期遭影射當富商小三，引起網友熱議。（翻攝自IG）

而雪碧昨晚發布的一則啦啦隊貼文，引起了15萬次瀏覽，她表示自己之前也會去酒局，所以曾看到很多啦啦隊女孩從一開始的矜持，轉變為醉後以肢體接觸靠近富商，直呼：「請女孩們清醒一點！他們有辦法花錢買到妳，自然也可以花錢買別人。」奉勸女孩不要為了一時的快樂，出賣自己。

貼文曝光後，立刻引起網友一陣譁然，「雪碧說的其實沒錯，有些人為了金錢連自己的身體都不要了」、「花50萬包養就像零錢？這是什麼普通人聽不懂的語言？」、「大家覺得一個曾當過小三的人說出的話可信嗎？」、「妳自己也沒好到哪裡去，怎麼敢出來評價別人的？」評論相當兩極化。

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此外，雪碧之前身纏官司，因介入老闆郭柏均的婚姻，甚至懷孕，而受到元配提出告訴、賠償，成了連法院都認證的小三，遭網友奉勸她管好自己就好。

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