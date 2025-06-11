男團隊長退伍了 緊張復工自曝「曬成黑炭」回憶

《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流全新企劃《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來人氣男團AcQUA源少年，回到隊長莑茗的母校——台南新化高中。這是莑茗自高中畢業、退伍後首次回到校園，他笑說：「今天是退伍後最緊張的一次工作！」自曝曾當過學校的糾察隊，當時每天都要在操場集訓，一陣子之後才驚覺「曬成黑炭」，後來走在路上甚至開始撐陽傘。

源少年的造訪造成全校轟動，吸引了新化高中超過600名師生湧入體育館，讓「校友」莑茗又驚又喜。而這趟返校之旅對莑茗充滿意義，其他三位成員——佾暘、毓家和秉諭更深陷青春「回憶殺」，年僅19歲的毓家笑說：「其實我和台下的同學們差不多大，但覺得還在校園裡的他們好可愛！」秉諭則表示：「這種大家一起聚在學校集會的感覺，真的讓人覺得青春又珍貴。」直呼未來若有機會一定要回到各自的母校演出。

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《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

「大牙」周宜霈擔任主持人，與「後輩偶像團」的互動充滿逗趣火花，源少年更尊稱大牙為「牙姐」。過程中，四位成員更各自回憶起還是學生時的趣事，莑茗透露，當年為參加吉他比賽拚命練習，一度讓家人相當反對，甚至鬧出家庭革命；佾暘則說自己高中時超愛打電動，曾夢想當電競選手；毓家回憶起國中時的街舞經歷，當時橫掃不少比賽獎項；秉諭更自曝午休時間其他同學都在睡覺，只有他跑去練舞。

回顧學生時代，四位成員也大方分享了當時的最愛歌曲，從盧廣仲的〈魚仔〉、潘瑋柏的〈24個比利〉到周杰倫的〈擱淺〉，秉諭更坦言：「我現在追的偶像是aespa的Karina！如果有機會合作的話，我死而無憾！」源少年也選唱了兩首對他們深具意義的歌，分別是自己的代表作也是出道曲〈水星座AcQUArius〉，以及周杰倫的經典歌曲〈陽光宅男〉。

《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

他們也分享追夢的過程中並非想像的一帆風順，秉諭坦承：「學業與表演很難平衡，有時候會想放棄其中一邊。」莑茗則提到，當年選擇參加新化高中的吉他社成為他追夢的起點，並感性地說：「慶幸在吉他社學到很多，那時候的選擇讓我走上了音樂這條路，現在回頭看，覺得自己堅持音樂是對的。」

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