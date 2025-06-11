晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男團隊長退伍了 緊張復工自曝「曬成黑炭」回憶

《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流全新企劃《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來人氣男團AcQUA源少年，回到隊長莑茗的母校——台南新化高中。這是莑茗自高中畢業、退伍後首次回到校園，他笑說：「今天是退伍後最緊張的一次工作！」自曝曾當過學校的糾察隊，當時每天都要在操場集訓，一陣子之後才驚覺「曬成黑炭」，後來走在路上甚至開始撐陽傘。

源少年的造訪造成全校轟動，吸引了新化高中超過600名師生湧入體育館，讓「校友」莑茗又驚又喜。而這趟返校之旅對莑茗充滿意義，其他三位成員——佾暘、毓家和秉諭更深陷青春「回憶殺」，年僅19歲的毓家笑說：「其實我和台下的同學們差不多大，但覺得還在校園裡的他們好可愛！」秉諭則表示：「這種大家一起聚在學校集會的感覺，真的讓人覺得青春又珍貴。」直呼未來若有機會一定要回到各自的母校演出。

《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

「大牙」周宜霈擔任主持人，與「後輩偶像團」的互動充滿逗趣火花，源少年更尊稱大牙為「牙姐」。過程中，四位成員更各自回憶起還是學生時的趣事，莑茗透露，當年為參加吉他比賽拚命練習，一度讓家人相當反對，甚至鬧出家庭革命；佾暘則說自己高中時超愛打電動，曾夢想當電競選手；毓家回憶起國中時的街舞經歷，當時橫掃不少比賽獎項；秉諭更自曝午休時間其他同學都在睡覺，只有他跑去練舞。

回顧學生時代，四位成員也大方分享了當時的最愛歌曲，從盧廣仲的〈魚仔〉、潘瑋柏的〈24個比利〉到周杰倫的〈擱淺〉，秉諭更坦言：「我現在追的偶像是aespa的Karina！如果有機會合作的話，我死而無憾！」源少年也選唱了兩首對他們深具意義的歌，分別是自己的代表作也是出道曲〈水星座AcQUArius〉，以及周杰倫的經典歌曲〈陽光宅男〉。

《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》首集迎來AcQUA源少年。（北流提供）

他們也分享追夢的過程中並非想像的一帆風順，秉諭坦承：「學業與表演很難平衡，有時候會想放棄其中一邊。」莑茗則提到，當年選擇參加新化高中的吉他社成為他追夢的起點，並感性地說：「慶幸在吉他社學到很多，那時候的選擇讓我走上了音樂這條路，現在回頭看，覺得自己堅持音樂是對的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中