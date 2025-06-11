韓瑜首登綜藝圓夢演反派！廖允杰、喬瑟夫爆有親密戲

〔記者林欣穎／台北報導〕由陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本擔任「時空探員」錄製兼具戲劇的推理實境節目《百分之一相對論》，帶領觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。近期於北投中心新村舉辦媒體探班活動，拍攝單元戲劇角色首度現身，包含喜翔、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫、馬力歐、廖允杰、鄭煒齡等人分享拍攝實境節目中的戲劇環節心情。

《百分之一相對論》結合了劇本殺以及密室逃脫的元素，因此節目會邀請演員去詮釋每個單元中的劇情部分，主持群探員們會在解謎過程中遇見由這些演員演出的單元故事角色，他們也會以角色身份和探員進行互動並適時提供解謎線索。

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廖允杰、韓瑜在節目中的劇裡，飾演姐弟戀夫妻檔。（齊石提供）

試播集請到金鐘硬底子許效舜、苗可麗擔任重要關鍵角色，詮釋「川弜築舍失蹤事件」中的詭異夫妻，帶動貫穿整個故事軸線，金鐘影后苗可麗化身神秘民宿老闆娘，詭譎神經質氛圍讓探員不寒而慄，在節目中成功讓幾位主持群探員從現實生活中立刻進入密室逃脫的情境中。

媒體探班時訪問喜翔、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫、馬力歐、廖允杰、鄭煒齡關於拍攝實境節目中的戲劇內容，幾位演員表示相當特別新鮮。

韓瑜首次在綜藝節目中亮相，她表示收到製作單位邀約時考慮很久「因為故事題材太吸引我，我出來工作的夢想，第一個是想演恐怖片、演屍體、演殺人犯、演變態等等⋯」因為《百分之一相對論》的「黎明別館」單元有包含這幾個元素，因此接下邀約。

喬瑟夫（左起）、廖允杰、韓瑜、喜翔、周曉涵、鄭煒齡。（齊石提供）

在節目中飾演韓瑜懦弱丈夫的廖允杰表示：「韓瑜姐入戲很快，也讓我很快的進入角色狀態。但有點不敢直視韓瑜姐眼睛，非常有氣場，喬瑟夫也有感覺到吧！」

喬瑟夫則回應：「我第一次跟韓瑜姐對戲有被嚇到，那不是演的！」被問及夫妻檔是否有親密戲的劇情，廖允杰笑稱：「我跟他（喬瑟夫）蠻親密的。」喬瑟夫笑回：「我們有一些拉拉扯扯的部分，不小心有點擦槍走火。」耐人尋問的回答也讓人期待節目劇情的發展。節目將於2026年在三立電視台、LINE TV以及緯來電視網等平台播出。

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