館長中國行開直播會被帶走？ 國台辦有回應

館長在中國直播突被路人詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了3秒後，接著嘆口氣，轉頭和一旁記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」（翻攝自館長Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢到中國當「和平大使」，行程中開啟直播，吸引上萬名網友觀看，席間被一名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」但他沒有直接回答問題。

館長目前人在上海，但此行被質疑是否被中國官方邀請，外界也擔心他可能隨時「會被帶走」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮稍早被問及此事公開駁斥，她表示館長和他團隊是自己到上海，「他應該按中國法律，在這個遵法守紀的情況下來進行。」

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國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝自微博）

不久前國台辦舉行例行記者會，有媒體詢問館長到上海並開直播，朱鳳蓮表示：「看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心。」最後她不忘強調，任何能增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持歡迎。

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