抵台見家鄉陷鎮壓風暴！美導演對比六四 批川普出動國民兵

〔記者許世穎／台北報導〕美國導演葛靜文昨（10）日為宣傳紀錄片《看不見的國家》抵台，今在個人的《Dream of a Better World》網站上提到，啟程當天，收到家鄉洛杉磯傳來震驚消息，川普政府出動海軍陸戰隊，強化移民與海關執法局（ICE）於洛杉磯的突襲行動，並對圍堵聯邦拘留中心的抗議者實施軍事部署。這場正在發酵的衝突，使她此行的意義愈發深刻。

《看不見的國家》導演葛靜文。（海鵬提供）

葛靜文提到但正在洛杉磯發生的一切表示：「這不是電影劇本，這是我們的現實」。她說13小時的飛行，她未曾闔眼，腦中盤旋的是洛杉磯的警車、國民兵，以及歷史的迴響。

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而紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文執政8年間的民主實踐，透過貼身跟拍與訪談，記錄她如何在中國崛起與全球動盪中，帶領台灣守住自由社會的核心價值。展現的不只是政治領導者的抉擇，更是整個社會在威權陰影之下，如何堅持自主與人權的奮戰。

川普政府誓言加強移民突襲行動，派遣海軍陸戰隊進駐洛杉磯，造成嚴重衝突與損傷。（美聯社）

正因如此，當美國國內也開始重演類似的鎮壓腳本，這部片的跨國對話意義變得更加急迫。白宮不僅將抗議者定義為「暴力叛亂者」，還於官方帳號發布煽動性圖像，包括「殺光ICE」塗鴉的垃圾桶與與鎮暴警察衝突的畫面，川普則與「法律與秩序」的血紅字樣並列，散播恐懼氛圍。

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政治學者羅瑞楚克斯指出，這正是威權統治慣用的手法，誇大威脅以合理化鎮壓，就如1989年中國的六四事件，以「外國勢力操控」之名對學生運動發動屠殺。今日美國政府亦採取類似策略，將抗議者描繪為「他者」，再以主權之名進行壓制。

葛靜文直言，這場跨越國界的危機，其根源更深「第一個被抹除的，不是言論，也不是集會，而是母親」。她引用作家Anna Malaika Tubbs的觀點，認為父權不是家庭問題，而是驅動威權、殖民與制度性壓迫的全球作業系統。無論是天安門、佛格森、香港，或如今的洛杉磯，「當挑戰權力的人說出真相時，回應往往不是對話，而是鎮壓」。

洛杉磯衝突不斷。（美聯社）

她也透露在記者會上帶來一張詞彙表，10個她將在台北重複無數次的字詞：和平抗議、自決、民主、自由、威權主義、擦除、政策、人權、抵抗、審查制度。強調「這些不只是翻譯，而是跨越語言與時區的救生索，也是記錄世界如何選擇人性與正義的共同語言。」

葛靜文引用美國作家、詩人、社會活動家詹姆斯鮑德溫的話結尾：「我們可以意見不同，但不能在否定他人人性與生存權的基礎上談愛。」而她執導的紀錄片《看不見的國家》並不只是回望蔡英文如何帶領台灣，也是提醒世界「我們並不孤單，但我們必須清楚地說出來」。電影將於6月13日全台上映。

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