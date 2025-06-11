蕭秉治挑中芝麻葉被封「蕭貪王」 丁噹品茶如俠女

〔記者陳慧玲／台北報導〕同門歌手「鼓鼓」呂思緯、丁噹、蕭秉治組成的限定團「GDX」深度體驗花蓮，也透過《GDX走花路》節目有了許多新鮮體驗。

丁噹（左起）、鼓鼓、蕭秉治到花蓮體驗種菜樂趣。（相信音樂提供）

今（11日）晚8點在相信音樂YouTube頻道上線的《GDX走花路》第6集，GDX將帶大家前往「不彎腰體驗農園」，這是個友善高齡與行動不便者的農園，讓大家可以體驗親自種菜的樂趣。

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GDX從取土、挑肥料到種下菜苗都親自體驗，最後老闆也讓3人各自帶幾盆菜回家種植，沒想到蕭秉治一下就挑上他們認為最有價值的「芝麻葉」，繼上次在茶莊大口吃珍珠被戲稱「蕭貪」後，這次他再度被封為「蕭貪王」。

鼓鼓（左起）、丁噹、蕭秉治到花蓮果園採摘百香果。（相信音樂提供）

下週三將上線《GDX走花路》最終回，GDX前往花蓮赤科山的茶莊，品嚐獲得金牌獎的冠軍紅茶，老闆讓他們猜猜哪款是最高級的茶葉，只有丁噹一人答對，老闆正好是她的粉絲，加碼送上一盒茶葉給她。

蕭秉治（左起）、丁噹、鼓鼓到花蓮品嘗好茶。（相信音樂提供）

另一家茶莊也獻出少見的「白茶」，丁噹形容：「很輕盈，像古裝片俠女在空中飛來飛去的輕盈感！」11月15、16日丁噹將重返小巨蛋開唱，購票可洽拓元售票。

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