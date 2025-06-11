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娛樂 最新消息

白冰冰重金禮聘「日本大咖」來台！竟是白曉燕兒時玩伴

白冰冰（中）特別邀請胡蝶家元（右）與千鶴美扇在《超級冰冰Show》表演日本舞踊。（長興影視提供）白冰冰（中）特別邀請胡蝶家元（右）與千鶴美扇在《超級冰冰Show》表演日本舞踊。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營Youtube節目《誠懇逗陣》，最新一集她分享《超級冰冰Show》幕後彩排內容，這次她重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元和「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來為自己和蔡小虎的演歌秀助陣，白冰冰說：「我跟千鶴美扇有點淵源，她從小在台灣長大，是曉燕的兒時玩伴。」

白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》連續5週收視第一，本六她趁勝追擊，將自己最擅長的演歌秀帶到節目，找來蔡小虎和自己同台比拼，並斥資專程從日本邀請日本新舞踊「宗山流」胡蝶家元，與在台灣的徒弟千鶴美扇同台表演，她說：「胡蝶家元6月29日在日本的明治座有30年的紀念演出，是專門為了我的節目飛來台灣，進行兩天一夜的快閃之旅。」

白冰冰（右二）與蔡小虎（左二）在《超級冰冰Show》比拚演歌，請來胡蝶家元（右）與千鶴美扇助陣。（長興影視提供）白冰冰（右二）與蔡小虎（左二）在《超級冰冰Show》比拚演歌，請來胡蝶家元（右）與千鶴美扇助陣。（長興影視提供）

白冰冰年輕時在日本出道，她的演歌連日本人都稱讚，以為是日本當地人唱的，完全聽不出台灣口音，因此她在秀場時期也常唱日本演歌，當時千鶴美扇的父母就是日本舞踊的舞者，從日本來台發展，白冰冰在一場大型的演歌秀中跟她的父母合作，建立下交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。

白冰冰穿上和服，在《超級冰冰Show》唱演歌。（長興影視提供）白冰冰穿上和服，在《超級冰冰Show》唱演歌。（長興影視提供）

白冰冰開心迎接日本的貴客，「這次節目真的花了不少錢，要負責胡蝶宗元一行人的交通和食宿，下了重本。」不過白冰冰更感謝的是千鶴美扇，「因為她幫忙負擔了胡蝶宗元大部分的演出酬勞，但對她來說那不是演出酬勞，而是束脩，要謝謝她的老師，因為節目播出時，她在台灣的學生也可以邊看節目邊學習。」白冰冰笑說，這是當年種的好因結的好果，「她感謝我過去支持她的父母，所以這次特別幫忙，請她的恩師來站台。」

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