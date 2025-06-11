晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓男星罹「甲狀腺癌」宣布離開韓國！感謝結婚10週年妻

陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國明星夫妻陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人婚姻走來不易，其中朴詩恩曾三度流產，陳泰賢又在5月證實罹患甲狀腺癌；陳泰賢今（11）公開和粉絲打招呼，透露自己離開韓國，來到紐約，打算將剩下的時間花在妻子身上，一席話令人鼻酸。

陳泰賢表示，「大家過得好嗎？這是我在紐約的第13天」，形容愛妻朴詩恩就是自己生活下去的最大動力，總是給自己滿滿的電力，讓他繼續前進，「我也在反省自己，哪裡需要改進，是否也同樣讓她感到有動力」。

陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）

陳泰賢不吝向妻子表達愛意，表示「真的很感謝她，承受了如此多痛苦，我想這輩子都不會忘記她所做的一切」，透露原本想在紐約多待一些時間，但最後仍須回到現實。

陳泰賢和朴詩恩透過韓劇《南瓜花純情》結緣，進而發展成戀人，2015年7月底與朴詩恩步入禮堂；兩人婚後積極求子，不料朴詩恩2020年、2021年皆面臨流產，2022年三度懷孕，又面臨胎兒在預產期前20天沒了心跳，命運多舛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中