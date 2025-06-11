韓男星罹「甲狀腺癌」宣布離開韓國！感謝結婚10週年妻

陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國明星夫妻陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人婚姻走來不易，其中朴詩恩曾三度流產，陳泰賢又在5月證實罹患甲狀腺癌；陳泰賢今（11）公開和粉絲打招呼，透露自己離開韓國，來到紐約，打算將剩下的時間花在妻子身上，一席話令人鼻酸。

陳泰賢表示，「大家過得好嗎？這是我在紐約的第13天」，形容愛妻朴詩恩就是自己生活下去的最大動力，總是給自己滿滿的電力，讓他繼續前進，「我也在反省自己，哪裡需要改進，是否也同樣讓她感到有動力」。

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陳泰賢和朴詩恩結婚10週年，兩人生活大不易。（翻攝自X）

陳泰賢不吝向妻子表達愛意，表示「真的很感謝她，承受了如此多痛苦，我想這輩子都不會忘記她所做的一切」，透露原本想在紐約多待一些時間，但最後仍須回到現實。

陳泰賢和朴詩恩透過韓劇《南瓜花純情》結緣，進而發展成戀人，2015年7月底與朴詩恩步入禮堂；兩人婚後積極求子，不料朴詩恩2020年、2021年皆面臨流產，2022年三度懷孕，又面臨胎兒在預產期前20天沒了心跳，命運多舛。

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