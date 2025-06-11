館長訪中被問「哪國人」惦惦不敢回答 尷尬畫面曝光

館長昨日抵達上海，以「和平大使」的身分訪中。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自詡要到中國當「和平大使」，於昨（10）日晚間順利抵達上海，一下機就開始大讚機場環境，搭遊覽車的一路上也不停稱讚，直呼中國一線城市比台灣好太多，甚至還和中國導遊說，台灣的奶茶一杯可以賣到800元台幣，種種行徑備受外界關注。怎料今（11）日，館長剛從遊覽車上下來，準備到景點參觀時，突被一位中國民眾發問：「你是哪國人？」當下反應隨之曝光。

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館長到中國才第二天，就被一位中國民眾問「是哪國人」，殺的他措手不及。（翻攝自YT）

今（11）為館長到上海的第二天，他跟隨團隊搭乘遊覽車前往第一個景點「徐家匯天主教堂」，沒想到才剛下車，就被中國民眾攔下問：「請問你是哪國人？」館長當下表情變了，保持沉默沒有回答，等路人走遠他才搖頭說道，「所以不只在台灣，他們中國也是要逼你表態」，場面一度很尷尬。

直播畫面曝光後，馬上引大批網友開酸，「怎麼不回答是中國人？兩岸一家親啊」、「這題這麼快就來了，不回答怎麼賺人民幣啊」、「不敢回答笑死」。

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