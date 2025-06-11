拆夥姪子！羅時豐改當「國民舅舅」照樣爆紅 力捧外甥：很尊重我

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王羅時豐與外甥吳秉辰、謝毅宏攜手打造YouTube頻道《大牛比較攬》，近來展現驚人號召力，羅時豐曾在頻道許下承諾，只要訂閱破10萬關卡，就幫外甥吳秉辰出歌，結果不到半年就被逼兌現，讓他打趣笑說：「真是後悔莫及，本來想YT從零開始要到10萬應該不是件容易的事，所以要幫他出片應該還早，沒想到竟來的這麼快。」

羅時豐力挺外甥，吳秉辰推出新歌《做你特別的朋友》，這首歌的主題相當大膽，探討的是一段「床上朋友」的關係，吳秉辰直白說：「就是沒有戀愛，但有生理需求的那種關係。我自己被劈腿三次，原諒到最後已經不相信愛情，當時真的不想再談戀愛了。」

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羅時豐力挺外甥吳秉辰。（不務正業娛樂有限公司提供）

因為這段經歷寫出這首歌，也讓他重新認識自己，吳秉辰說:「走過這段，我更清楚自己喜歡什麼樣的女生，現在想要有一段穩定的感情。」

聽到外甥的處男座，羅時豐讚不絕口，他說：「秉辰音樂全靠自學，創作了好多首歌，我聽過他的作品，都很能代表他經歷的故事也很貼近年輕人的喜好。」

身為歌壇前輩，羅時豐並未干涉太多，全程放手讓外甥自己去搞，雖然這麼說，但吳秉辰透露其實舅舅是一個連自己的歌詞都記不太住的人，沒想到他的新歌《做你特別的朋友》竟然倒背如流，吳秉辰說：「之前去電視台預錄，牛哥坐在台下居然能跟著我整首唱完，超感動，覺得他記我的歌比自己的還熟！」

吳秉辰推出新歌《做你特別的朋友》。（不務正業娛樂有限公司提供）

談到舅甥合作，兩人展現絕佳默契，羅時豐表示：「秉辰很尊重我，我們沒什麼看不順眼的時刻，像朋友一樣。」吳秉辰則笑說，每天晚上都要與舅舅聊天，關係像朋友又像師徒，不過身為年輕人的叛逆也是有，吳秉辰說：「牛哥的意見我都聽，雖然他說了，但有時候就參考一下。」

這次在舅舅支持下正式出道，吳秉辰也許下宏願，希望今年發行兩首歌並推出專輯，希望有朝一日站上金曲獎舞台感謝舅舅，羅時豐則以過來人身分勉勵：「現在出歌要紅不容易，老天幫你自然會紅，沒人聽就再接再厲，等頻道破50萬訂閱再幫你出下一首！」

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