「BTS」回到人間！Jimin、柾國退伍「千名粉絲」迎接

柾國（左）、Jimin今早退伍，兩人簡短談話，感謝粉絲相陪。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕6月是韓國天團「BTS」防彈少年團退伍月！繼昨天隊長RM、V結束軍旅生涯後，今輪到成員Jimin、柾國服完兵役，現場除了破百名ARMY（粉絲名），據悉還有約千名粉絲圍在公司門口，甚至得出動執法人員維持現場秩序。

Jimin、柾國今早在京畿道漣川郡漣川公立體育場舉行退伍儀式，兩人2023年12月以現役身分入伍，於陸軍第五師砲兵旅服役，Jimin說：「感謝大家遠道而來觀看我們，ARMY們，從疫情到入伍，好久不見了。」表示會做好準備，以更好的面貌展現給大家。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：BTS全員當兵 RM偕V昨天先入伍 柾國和Jimin今天報到

柾國表示，「好久沒在鏡頭前露面了，有點不好意思，不知道說什麼好」，並補充：「比誰都辛苦的前輩、後輩、同事、以及各位主管們，謝謝你們一直這麼辛苦的和我們一起生活。你們這麼照顧我，我真的很感謝。」

聚集不少海外粉絲歡迎柾國、Jimin退伍。（翻攝自Naver）

BTS截至目前6位成員皆已退伍，剩下服替代役的SUGA將於21日服完兵役，全球粉絲都期待7人早日合體回歸，繼續閃耀的演藝生涯。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法