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娛樂 音樂

「劉德華接班人」是台灣女婿！60歲劉錫明近況曝光變這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕李明川翻唱小虎隊的經典歌曲《放心去飛》，一口氣推出「青春祝福版」與「離別思念版」雙版本，其中「離別思念版」MV邀請90年代紅極一時的港星劉錫明跨刀演出，久違台灣螢光幕的劉錫明寶刀未老，一場在房內回看過往人生的內心戲，發揮10秒落淚的功夫，讓現場拍攝團隊驚訝不已。

李明川表示：「這首歌的MV需要一位有資歷、有歷練、有演技的男神擔綱，『姊夫』就是我的不二人選。」談及兩人交情，原來李明川的大學同學是劉錫明老婆的妹妹，兩人相識超過20年，過去李明川也曾幫劉錫明做過造型，他也習慣稱呼劉錫明「姊夫」；這個通告，是有次和「姊姊」吃飯時提出，她馬上幫老公一口答應。

台灣女婿劉錫明（右）帥氣依舊，更在鏡頭前展現10秒落淚功力。（產值娛樂提供）台灣女婿劉錫明（右）帥氣依舊，更在鏡頭前展現10秒落淚功力。（產值娛樂提供）

劉錫明聽了開玩笑說：「我跟明川的交情就是複雜囉！」兩人在MV尾聲，以夢境的方式重逢。在MV拍攝現場，雖然李明川戲份不多，但他還是早早到場，因為他又重操舊業，親自擔任劉錫明的妝髮造型師。

劉錫明雖以戲劇走紅，當年還有「劉德華接班人」的稱號，其實劉錫明是香港浸會大學音樂系畢業，專修聲樂教育，他以科班出身的專業評論李明川演唱的《放心去飛》：「我一聽就很感動，雖然技巧不是很多，卻很能打動人，唱歌不一定要技巧，技巧只是一種工具，最重要的是情感。」

劉錫明（右）力挺李明川（左）演出新歌MV。（產值娛樂提供）劉錫明（右）力挺李明川（左）演出新歌MV。（產值娛樂提供）

回望自己的人生，有什麼特別難忘的畫面或想見的人？劉錫明說：「只有我父親離世吧！他離開後，我曾經在夢裡見過他，以前他是一個不太笑的人，可是在夢境裡他很難得地對著我笑，也許是想告訴我他在天上過得很好。」

在香港出生，娶了台灣太太，60歲的劉錫明受訪透露近況，「其實我很多時間在台北生活，跟家人一起。」知道台灣粉絲很想念他，劉錫明說：「我的粉絲們可能都長大了，希望他們好好的，平平安安的，開開心心的。」而劉錫明曾出過多張國、粵語專輯，未來也不排斥以單曲形式和歌迷見面：「但是現在請大家先關注《放心去飛》這首歌。」

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