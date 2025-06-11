愛犬罹胃癌願意主動吃 米可白感動：謝謝你這麼努力

米可白珍惜與愛犬錢錢相處每分每秒。（翻攝自米可白臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕女星米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌末期，她趁拍戲空檔照顧毛孩，日前提及錢錢裝鼻胃管，坦言已有心裡準備面對，但仍不捨說：「孩子你很勇敢，最後一哩路，我們陪你。」

昨她曬出最新同框錢錢照片說：「媽媽今天很美⋯很適合跟你拍照。」透露這幾天分享了錢錢主動吃鍋貼、蝦子、魚片粥、鳳梨酥、雞塊，有朋友問她：「狗狗可以吃這些嗎？」

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米可白說，錢錢在3月18號被診斷胃癌末期，只剩2智3個月存活時間，「牠因為胃的腫瘤開始不吃不喝，經過了5月初吐血，6月份的胃扭轉，還插了鼻胃管，這幾天突然願意進食，我超開心的。」

但因錢錢罹患胃癌，米可白說，愛犬胃蠕動跟排空功能喪失，固體的食物還是給牠少少的，大部分以灌食為主，讓牠好吸收、好消化，她表示：「關於食物的部分，只要錢錢願意主動吃，想要什麼，我都願意滿足牠。」一切只希望錢錢病痛少些，快樂多些，更謝謝愛犬那麼努力、那麼勇敢。

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