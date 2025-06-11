金秀賢出手提告 《橫豎》傳上億豪宅被凍結

橫豎研究所自今年3月陸續公開金秀賢和金賽綸相關影片。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢醜聞風波至今仍未平息，今年4月抵不住輿論壓力開記者會澄清，堅持「沒在金賽綸未成年時期交往」，當時爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」金世義仍不斷更新證據及舊照，金秀賢所屬經紀公司出手公布5點聲明，同時宣布追加金世義法律責任。

根據韓媒《Money Today》最新報導，首爾中央地方法院已裁定對金世義位於首爾瑞草區與江南區2處高價公寓進行假扣押，報導指出，2房產被凍結凍結共計40億元韓幣（約1億元台幣），對金世義影響甚鉅。

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金秀賢委任律師是在今年3月31日在召開記者會上對金賽綸家屬、自稱是阿姨的人士以及「橫豎研究所」提告，並加告「橫豎研究所」的主播金世義涉嫌違反《跟騷法》。

委任律師指出，橫豎研究所自3月10日至3月31日以來，除了1天之外，幾乎天天播放爆料金秀賢，散布相關不實消息，且還將金秀賢的臉、身體的影像以及私人信件、訊息散布在YouTube頻道上，要制止這種「網路獵巫」的行為，只有透過法律調查和處罰。

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