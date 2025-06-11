館長讚中國廁所漂亮 486先生酸： 大家不要嘲笑他

館長昨出發中國前宣稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN的費用」，引發網友熱議。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢昨（10）日搭機到中國上海稱要展開和平之旅，並喊話即將在當地進行直播，要讓台灣人看到中國現況，在桃園機場出境前他接受訪問，竟稱「中國根本不禁止翻牆」、「只是要額外支付VPN（虛擬私人網路）費用」，便能掌握牆外的網路資訊。

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶暗虧館長一到中國還稱讚廁所很漂亮，接著猛虧說：「各位，他（指館長）盡力了，不要罵他，以他的知識跟文化的深度來說，阿漢真的盡力去觀察了，大家不要嘲笑他。」

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至於館長稱「中國根本不禁止翻牆」，486先生也再發文警告說：「 千萬不要用中國的VPN。」依中華人民共和國法律《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條明確指出，「計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網」，意即在中國未經允許使用VPN工具翻牆皆是違法的，有可能被處最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.3萬元）的罰款。

館長預告自己將在中國以YouTube平台開播，但中國「牆內」至今依舊封鎖YouTube使用，不知他抵達中國後，是否將違法使用VPN翻牆直播。

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