信哥哥魔性搖臀唱《離歌》 網友崩潰喊學壞了

蘇見信（中）冷著臉邊唱《離歌》邊搖臀,魔性節奏讓人笑翻。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕畢業季到了，許久沒在台灣現身的蘇見信和兩個好友搞笑跳舞彈唱《離歌》的影片在網路流傳，網友留言笑成一排，還有人崩潰直呼「老大壞掉了」、「學壞了信哥哥」、「哥別這樣，童年崩壞了，高冷才是你的帥」。

影片一開始只見和金髮男和眼鏡男滑進畫面，接著信高亢的清唱信樂團的夯曲《離歌》，接著指揮眼鏡男彈琴，冷著臉的信和金髮男魔性搖臀配樂伴舞，三人接力開唱，歌聲一樣嘹亮，最後三人魔性搖臀，畫面一直循環，也讓人看得一直笑不停。網友驚呼信逆齡了，並大讚眼鏡男彈唱功力。

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蘇見信揪友唱《離歌》,高亢聲線獲讚好歌喉。（翻攝自臉書）

人稱「搖滾巨人」的「信」蘇見信，過去是「信樂團」主唱，憑藉一首《死了都要愛 》紅遍全亞洲，這首神曲至今仍是許多人挑戰飆高音的必點曲目。信單飛離開「信樂團」多年，演藝重心轉往中國，從2011年的《賽車傳奇》開始進入影視圈，影視作品《愛情不NG》、《18歲的勇氣》、《死了都要愛》、《賽車傳奇》等。

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