快翻出1998年限定小物 回憶殺換電影票

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北信義威秀影城本週五（6/13）改裝活動正式起跑，只要是iShow會員臨櫃購買電影全票、並出示1998年相關物品，即可獲得「免費電影票2張」！屬於iShow會員專屬超佛好禮，趕快回家翻出1988年限定復古小物吧。

台北信義威秀影城從1998年開幕，是全台灣第一家複合式影城。（威秀影城提供）

台北信義威秀影城從1998年開幕，今舉辦相關活動，舉例1998年的物品，包括當年的電影票根、電影海報、硬幣、球員卡、個人結婚證書或是畢業證書等可辨識年份物品，出示物品上方需要標有明顯年份1998為辨識，就能得到免費電影票兩張，這麼好康的活動千萬不要錯過。

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資深影評人，同時也是威秀影城公關經理李光爵表示，當年的華納威秀，在現在很多年輕人都還沒出生的年代，小物以能夠連結當年度的電影小物最佳，網友也紛紛提出列舉，「1998年的報紙還留著」、「1998年我買了房子，權狀上面有日期」、「那年娶了老婆，現在孩子都出社會了」也有網友詢問「1998年出生的人可以帶著身分證去嗎XDD」李光爵笑說，好像可以但也太簡單。

台北信義威秀影城表示，只要能拿出代表1998年的物品，並可清楚辨識該年份物品，就能得到免費電影票兩張。但本系列活動僅限台北信義威秀影城，票券有限198份，活動詳情請洽威秀影城官方網站或現場告示，威秀影城保有活動變更及最終解釋權，未盡事宜及相關規範請依官方公告為準。

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