館長稱中國沒禁翻牆 被酸血液都跑到肌肉

館長昨脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發大批網友嘲諷邏輯死亡。（翻攝自林智群臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自稱要到中國當「和平大使」，10日下午終於搭機遠赴上海，出發前接受媒體訪問竟脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發大批網友嘲諷邏輯死亡，還意外在網上掀起「照樣造句」潮，調侃館長「驚句」。

今（11）日上午，律師林智群在臉書發文暗酸館長，他列出以下造句：「根據我的了解，台灣根本不禁止闖紅燈，只是要多付一個叫罰單的費用。」並在底下標註「光練肌肉不練腦袋結果就是這樣」、「血液都跑到肌肉的結果就是頭腦缺氧」。

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館長昨午從桃園機場出發前往上海，日前他在直播聲稱，赴中會全程開直播，證明「沒人給我錢，沒有官員會把我押走」，昨出境前還表示會分享中國的真實狀況打臉民進黨，甚至脫口稱：「根據我的了解，中國根本不禁止翻牆。長期以來台灣網路都在說，他們禁止翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用」。

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此話一出隨即引發網路熱議，「邏輯完全死亡」、「用VPN就是翻牆啊大哥」、「為什麼有這麼多人願意聽這腦殘人鬼話連篇！」、「他到底在說什麼啦」、「腦袋真的都肌肉做的」、「以前笑小粉紅是狗，現在為了錢自願當狗」、「Vpn不就是翻牆去拿其他國家的ip嗎，到底要多好笑？」、「翻牆沒有禁止？那要牆幹嘛？」、「真的越看越可悲」。

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