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娛樂 最新消息

蕭雅全道歉停工說再見 許常德發聲「不要玩文字遊戲」

導演蕭雅全被控性騷擾後沉寂一天，7日正式道歉並宣布停工。（資料照，記者陳逸寬攝）導演蕭雅全被控性騷擾後沉寂一天，7日正式道歉並宣布停工。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／台北報導〕以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，日前被導演陳蔚爾發表長文控訴對她性騷擾，蕭雅全神隱一日後在粉絲專頁道歉，並宣布停工表示「珍重再見」。

蕭雅全文中寫下看到陳蔚爾發文，無論當時如何解讀，他的行為讓她承受壓力與痛苦，「我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。」更對因自己的私慾造成傷害的家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾道歉，「我很抱歉，對不起。」

最後蕭雅全提及因為他的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，覺得愧疚，因此將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜，「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」

相關新聞：（金馬名導性騷擾後輩）蕭雅全道歉宣布停工說再見  陳蔚爾沉澱後再發文回應

今（11）日一早，資深音樂人許常德在臉書發文提出質疑，他說，蕭雅全導演究竟是性騷，還是性侵，還是強制猥褻，「蕭雅全的臉書道歉文，可不要玩文字遊戲，是暫停所有工作還是永遠退出？」

許常德說，因為這樣誇張的癮頭，連這麼容易留下證據的訊息都敢講，這可不是一般的衝動與暴力，是成癮型的，「他跟阡日咖啡店徐老闆偷拍被抓後，第一時間道歉與神隱都不能太心軟，因為受害者可能不只一人，不然他們不會那麼快道歉。」

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