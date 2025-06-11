館長到中國狂舔 焦糖哥哥：連罵「X你娘」自由都失去

館長昨晚一到中國上海就開起直播，最高超過10萬人同時在線觀看。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自詡要到中國當「和平大使」，10日下午搭機啟程到上海，並在晚間順利抵達，不負眾望一下機大讚機場環境，搭遊覽車到下榻飯店也是一路上看到出現什麼街景就稱讚什麼，直呼中國一線城市比台灣好太多，民進黨都在造謠抹黑中國。

今（11）日一早，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書發文說，看館長去中共國CN的直播，唯一的感想是他連罵「X你娘」的自由都失去了，「希望中共多邀請幾次，台灣就有更多人能看出獨裁政權CN的真面目。」

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焦糖哥哥最後更要館長加油，「顛覆中共政權CN靠你了！」

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館長昨前往中國展開6天行程，晚間抵達上海浦東機場，下機後接受隨行台灣媒體訪問，批綠營多年來的選舉策略都是塑造中國帶來的威脅與恐懼來讓他們有票，強調自己此行到中國是為了戳破民進黨的謊言，「我是希望兩岸可以交流和平，多多來，所以我先來，然後我來做給大家看，你看我以前罵最兇的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒問題。」

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