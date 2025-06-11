嘆「館長上海直播」超失望 詹江村：只拍自己臉到底多自戀？

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日從桃園機場出發到中國上海，展開6天直播行，一下機就大讚機場環境，沿路可說是「看啥誇啥」，直呼比台灣好太多。先前也曾多次前往中國的國民黨桃園市議員詹江村觀看後，坦言對「掌鏡」超級失望，大酸館長「到底是有多自戀啊」？

館長陳之漢（圖）10日飛到中國上海要連續直播6天；桃園市議員詹江村觀看後，卻表示對「掌鏡」超級失望，酸館長「到底是有多自戀啊」？（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

詹江村似乎對館長大陣仗前往上海實況直播頗有意見，10日下午就發文表示：「到中國大陸實況直播，館長你真的不是第一人啦！」晚間再度發文點出館長直播時的問題，強調「館長的掌鏡不及格」，館長想讓大家看中國的基礎建設，結果導遊在介紹場景的時候，鏡頭永遠只照著館長一個人，「如果要看館長的臉，在直播間看就好了啊！何必還花錢跑大陸一趟」？

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詹江村後續又一篇臉書質疑館長的「掌鏡模式」，並說：「對館長的掌鏡超級失望，到底是有多自戀啊！還有人說是因為設備不齊，根本是藉口，鏡頭角度跟設備有什麼關係？說整排都是麵館，問題是掌鏡只照館長，沒有看到麵館啊！」

桃園市議員詹江村。（資料照）

詹江村表示：「到底上海多漂亮，只有館長自吹自擂，為什麼鏡頭不敢帶一下，到底是有多沒辦法見人？如果從頭至尾只拍館長的臉，在直播間就好了啊！跟「甲亢哥」（美國YouTube實況主「IShowSpeed」，中國網友暱稱為「甲亢哥」）的掌鏡素質專業度差太多了啦！國際跟草根水準真不一樣！」

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