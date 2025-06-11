作家H聘呂秋遠私生子生母打官司 林智群提醒「先收錢」

林沄蓁（中）2日現身作家H（左圖）直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠，右圖），繼續招搖撞騙。」（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅律師呂秋遠私生子風波延燒多時，生母、律師林沄蓁透過作家H開直播說明原委，作家H除力挺林沄蓁，10日上午更宣聘任林沄蓁打官司。

作家H透露因他去年2月底分手後，被前任以「恐怖情人」這幾個字，在電視媒體上，網路短影音，網路文章中上不停抹黑，於是發文提出關於她私下不為人知的一面，「不料被她利用文字的語意認知差異，對我提告妨害名譽，藉此想要博取流量，增加她的業配收入。」

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作家H昨表示，​他將於6月20號（五）上午10點，到台北地方檢察署上「偵查庭」說明事情來由，並說：「本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師。屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！」

另一網紅律師林智群今（11）日凌晨1時左右在臉書發文截圖作家H發文說：「『抗告律師』是這樣用的嗎？林律師（指林沄蓁）記得先收錢。」林智群發文後，底下有網友相繼留言「是委任律師啦，抗告是法院裁定」、「抗告？所以法官已經裁定了嗎？」

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作家H昨在發文並說，他聘任林沄蓁不是想要呼應任何無腦人士的挑撥，「我是早就在直播當天，聽完林律師的處境以及被家暴的過往後，就和林律師講好的約定。」

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