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娛樂 最新消息

不怕再被家暴？ 傳吳婉君神復合恐怖情人趙駿亞

吳婉君3月傳出遭前男友趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）吳婉君3月傳出遭前男友趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔女神吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，揭露2人交往8個月期間，屢遭男方言語羞辱與情緒勒索，最終甚至演變成肢體衝突，吳婉君負傷前往警局報案，並依法提告傷害，同步聲請保護令，也認了2人曾交往並已分手。

沒想到3個月後，今（11）日爆出這對怨偶竟秘密「神復合」，有網友和一群朋友日前出遊，同行者有趙駿亞，而在曝光影片中，竟拍到吳婉君從水中露出臉，最後還和趙駿亞談笑風生狀甚親密，且據了解，時間就在端午連假期間。

相關新聞：家暴吳婉君再發聲！趙駿亞神隱1個月「打破沉默吐現況」

其實歷經一段沉潛期，吳婉君上個月21日罕見透過社群平台發文吐露心聲，感謝被家暴新聞曝光後所有的關心與祝福，並懇請外界與媒體「暫時放下對那段過往的關注」，盼望大家將目光放回她的作品與努力上。

吳婉君表示，「面對受傷、傷心的人，我們會選擇安慰、鼓勵，或靜靜陪伴，甚至是不打擾，因為那是我們身而為人的善良與體貼。」強調真正的關心不是反覆重提過往的傷痛，「一再地重提憾事，不論是當面、背後，甚至大肆宣揚，都不是關心，而是一種包裹著善意外衣的殘忍，是以他人的苦難為話題的消費。」

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