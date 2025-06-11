館長上海行開舔 閩南狼：大家期待看表演

館長昨晚夜遊上海。（翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日從桃園機場出發到中國上海，一下機直播大讚浦東機場環境整潔，沿途看到什麼街景就稱讚，還稱中國其實很開放。館長一行人到下榻飯店後斷播，稍事休息後又開起直播「夜遊上海」，到當地一間串烤店用餐，館長再次大力吹捧中國，還說「希望大家來（中國）玩」，不要聽民進黨的謊言。

館長昨在桃園機場準備去上海，有媒體還全程直播，反共網紅「閩南狼」陳柏源虧館長：「他去中共國，如果沒事大家就去，到底誰看不出來，他是早已投共賣台…早就都串通好的，他去當然沒事啊。開始遊山玩水，講好祖國美好故事。」

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閩南狼更說這次的劇本，應該還有認祖歸宗的淚崩環節，最後更直言：「大家敬請期待看館長表演。」

館長昨晚抵達上海浦東機場，下機後接受隨行台灣媒體訪問，批綠營多年來的選舉策略都是塑造中國帶來的威脅與恐懼來讓他們有票，強調自己此行到中國是為了戳破民進黨的謊言，「我是希望兩岸可以交流和平，多多來，所以我先來，然後我來做給大家看，你看我以前罵最兇的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒問題。」

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