（墨西哥連線）小布《F1》飆速感如「重新開始」 笑曝年輕點可能轉戰車手

布萊德彼特帥氣現身《F1電影》墨西哥首映會以及粉絲活動。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－墨西哥連線報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導新片《F1電影》今（11）日在墨西哥舉辦線上國際記者會，導演率領主要演員「小布」布萊德彼特、達姆森伊卓瑞斯、凱瑞康頓及製片傑瑞米克雷納一同出席。小布形容該片是他數十年來的夢想，「我們非常驕傲，這部片既好玩又充滿感官衝擊，是導演喬精心打造的體驗。」

導演喬瑟夫柯辛斯基（左起）、達姆森伊卓瑞斯、凱瑞康頓、布萊德彼特、製片傑瑞米克雷納一同在墨西哥宣傳新片《F1電影》 。（華納兄弟提供）

小布透露，從影多年一直希望能拍一部與賽車相關的電影，「不論是摩托車還是賽車，但總因各種原因無法實現。而這次喬提出一個大膽構想，要我們深入整個賽季、實際坐進賽車裡，我完全不用思考就直接答應。」他感謝導演讓這段瘋狂的想法成真，並形容拍攝過程「是我從未經歷過的事，一輩子難忘」。

請繼續往下閱讀...

布萊德彼特在《F1電影》飾演資深賽車手，實力獲封「最強遺珠」。（華納兄弟提供）

相關新聞：

《F1》首波評價出爐「好看到不行！」 小布和新秀演員火花四射

身為F1死忠車迷，小布對於能親身駕駛F1賽車感到興奮又敬畏，「F1對我來說幾乎像是一種信仰，你以為自己坐在後座也能當車手，但實際上那種精準度太驚人了。」他大讚專業車手必須跨越時區、承受高達5G的過彎壓力，「我們有機會體驗哪怕一點點，都感到極大的興奮感。那種下壓力的感覺，讓車子像黏在地上一樣，真的找不到任何東西可以比擬。」

布萊德彼特帥氣出席《F1電影》墨西哥粉絲活動。（華納兄弟提供）

至於拍攝過程是否幻想自己也能成為職業車手？小布笑說：「如果我年輕一點，我想我會走上那條路。」他說拍攝《F1電影》對他而言也帶來久違的創作熱情，「從影這麼久，能找到一件幾乎像重新開始的事，充滿熱情，帶給我前所未有的感覺，那真的是太美妙了。」

片中小布飾演的角色「桑尼海耶斯」是一位曾在F1舞台上短暫出現卻無法成功的人物，「他以為自己已經釋懷，人生也重新建立，但人生總會讓你面對那些未完成的課題，它們會繞一圈回來，逼你正視。這讓我很有共鳴。」

相關新聞：

小布玩命扛5G重力飆速過彎！《F1電影》現役車手讚「史上最好看」

此外，小布也提及片中多線交織的角色故事，包括一支墊底車隊如何翻身、凱瑞康頓飾演的領隊如何突破玻璃天花板、達姆森伊卓瑞斯飾演的新星如何在高壓環境中尋找自我等，「就像你每個週末追F1比賽時，總會看到各種故事線，我們這部電影也是如此。」

布萊德彼特在《F1電影》大秀好身材。（華納兄弟提供）

被問到人生現階段的平靜與安全感從何而來，小布直言，「就是不管犯了什麼錯，你知道你可以從中學習，然後繼續前進。」他說到了他人生這個階段，會真正體會到，把自己交付出去是多麼重要，「交付給你所愛、也愛你的人，像是朋友、家人。從那裡開始，我們就能去創作、去實現，這其實是一個很簡單的公式。」

《F1電影》將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 等版本同步在台上映，各大影城將於今天（11日）中午展開預售。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法