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娛樂 電視

（專題）林廷憶進軍NHK搭檔菅田將暉！盤點「4日劇」藏台灣演員

〔記者傅茗渝／專題報導〕近年來台灣演員進軍日本演藝圈，在不少日劇都能看到他們精湛的演出，現在就讓我們看看在哪些日劇，可以看見他們的身影吧。

林廷憶（左）接演NHK放送100周年特別企劃日劇《火星的女王》，右為菅田將暉。（資料照）林廷憶（左）接演NHK放送100周年特別企劃日劇《火星的女王》，右為菅田將暉。（資料照）

林廷憶挑戰NHK主角 搭檔男神菅田將暉

當紅新星林廷憶繼Netflix話題影集《影后》後，正式進軍日本戲劇市場，接演NHK放送100周年特別企劃日劇《火星的女王》（暫定名稱），與日本人氣影帝菅田將暉攜手主演，成為首位擔綱NHK日劇主角的台灣演員。

該劇預計於今年底播出。林廷憶在劇中飾演一位來自火星、對地球音樂充滿憧憬的視障少女 Lili‑E1102，與菅田將暉所飾演的地球青年在一次跨星際交流中相遇，展開一段溫柔動人的羈絆。她花費8個月學習日語，親自錄製試鏡影片，最終從眾多競爭者中脫穎而出，獲選為主角。

林志玲（左）2010年受邀參演富士電視台「月九」檔日劇《月之戀人》右為木村拓哉。（資料照，記者潘少棠攝）林志玲（左）2010年受邀參演富士電視台「月九」檔日劇《月之戀人》右為木村拓哉。（資料照，記者潘少棠攝）

林志玲躍上月九黃金檔 與木村拓哉同台飆戲

以模特兒出道的林志玲，2010年受邀參演富士電視台「月九」檔日劇《月之戀人》，與木村拓哉、篠原涼子、松田翔太等人同台飆戲，成為首位躍上日本一線黃金時段的台灣女星。

她在劇中飾演來自中國上海的女工「劉秀美」，隨著劇情推進從素人蛻變為模特兒，角色帶有復仇與自我成長的弧線，也展現林志玲不同於以往溫婉形象的演出挑戰。雖然該劇播出後評價兩極，林志玲的表現與日語演出仍引發高度討論，成為她演藝生涯中少見的跨國戲劇代表作。

姚愛寗演出東京電視台深夜劇《溼透偵探 水野羽衣》，曾陪同來台宣傳的大原櫻子展現地主之誼。（華研提供）姚愛寗演出東京電視台深夜劇《溼透偵探 水野羽衣》，曾陪同來台宣傳的大原櫻子展現地主之誼。（華研提供）

姚愛寗挑戰日語長戲份 收穫異國友誼

女星姚愛寗曾參與東京電視台深夜劇《溼透偵探 水野羽衣》演出，首次挑戰日劇就與日本人氣女星大原櫻子合作。戲外姚愛寗也展現親和力，曾陪同來台宣傳的大原櫻子體驗台式黑糖珍奶與鳥卦占卜，展現地主之誼。

回憶拍攝過程，姚愛寗坦言因語言障礙與高強度對手戲壓力頗大，但大原櫻子不但主動協助提醒台詞，更在現場充滿活力、關心工作人員，讓她直呼「是一位很溫柔、很好的人」。姚愛寗赴日期也與有村架純、福田麻由子建立深厚友誼，她開心表示：「有交到好朋友，是在日本最開心的時候。」

曾少宗客串日劇《居酒屋新幹線》第二季，與真島秀和對戲。（翻攝自IG）曾少宗客串日劇《居酒屋新幹線》第二季，與真島秀和對戲。（翻攝自IG）

曾少宗軋一角《居酒屋新幹線》 中文台詞創造記憶點

曾少宗昔客串日劇《居酒屋新幹線》第二季，與因《大叔的愛》爆紅的日本男星真島秀和對戲。他在劇中飾演一位赴日工作的台灣眼鏡設計師，與真島秀和飾演的上班族內審員在敦賀街頭偶遇，不僅熱情分享當地私藏美食，還親自教對方說中文「不客氣」。劇情中，兩人一同尋訪在地柑橘美酒與富士漢堡排，讓真島秀和在返回東京的3小時新幹線旅程中，開啟豐盛的「移動式居酒屋」饗宴。

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