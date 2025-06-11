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娛樂 最新消息

恭喜！金曲準新人懷孕7個月 她「帶球」走紅毯絕美孕照曝光

鄭雙雙以專輯《Time》入圍金曲獎最佳新人。（聲音的卡夫卡提供）鄭雙雙以專輯《Time》入圍金曲獎最佳新人。（聲音的卡夫卡提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鄭雙雙以首張專輯《Time》入圍第36屆金曲獎最佳新人，她驚喜宣布懷孕喜訊，透露第一次亮相金曲紅毯將會是「帶球上陣」，希望帶著肚子裡的小寶寶能一起感受華人音樂殿堂的榮耀時刻，更祈求好運降臨。

累積超過10年的歌唱經歷，鄭雙雙是輔大青韻獎、政大金旋獎等歌唱比賽的常勝軍，隨後參加第三屆《超級偶像》以及第一屆《華人星光大道》，獨特又具有辨識度的嗓音，曾被評審陶喆力讚：「個性品味出眾，聲音與技巧又好，沒什麼好挑剔」，可惜遲遲沒有遇到伯樂能夠發片。

鄭雙雙曬出孕照分享喜悅。（聲音的卡夫卡提供）鄭雙雙曬出孕照分享喜悅。（聲音的卡夫卡提供）

曾對音樂再也沒有憧憬的鄭雙雙，因為老公的鼓勵，再度燃起心中對歌唱的渴望，她選擇從飯店駐唱開始重新出發，透過她的美聲，為來往不同地區的旅客留下聽覺驚喜，進而建立自信。

鄭雙雙表示：「當時跑遍台北五星級飯店，只要哪裡可以唱都願意嘗試，也從中找回做音樂的信心。」這段自我修補的過程，也被她濃縮在去年發行的首張專輯《Time》，以時間為概念，倒敘流轉10年多來歌唱經歷的種種遭遇。

鄭雙雙入圍金曲獎又將升格人母，確定要「帶球」走紅毯，她興奮提到：「第一次參加金曲盛會就能帶寶寶出席，不管有沒有得獎，以後還可以很驕傲跟他（寶寶）說『媽媽已經帶你走過星光大道了』！」

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