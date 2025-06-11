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娛樂 最新消息

TWICE高雄開唱「訂房被退單」！業者突漲價引爆粉絲怒火

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團 TWICE 預計11月22日在高雄舉辦演唱會，消息一出立刻引爆搶票與搶房潮，不過有粉絲抱怨早早預訂高雄新興區一間商旅雙人房，卻在演唱會消息公開後被業者以「演唱會期間房價調整」為由取消訂單，要求重新下單，引發大批網友不滿怒轟「已成交怎能反悔！」

該名粉絲近日在Threads上氣憤指出，明明已完成下單並獲得確認，卻因業者片面變動價格而遭取消，質疑是否趁機哄抬房價。相關貼文引發關注，網友們紛紛留言力挺：「這是變相漲價吧？」、「已經訂好還能說取消就取消？」、「已成交怎能反悔！」甚至有人直接標註高雄市觀光局長高閔琳，呼籲市府單位出面制止不當操作。

對此，高雄市觀光局已於昨（10日）中午接獲檢舉並派員前往稽查，觀光局透露涉事業者聲稱是因新進櫃台人員不熟流程誤刪訂單，已和消費者重新達成共識，將依原價提供住宿。觀光局也強調，若旅宿業者有惡意取消訂單、任意調價等行為，恐涉及違反《消保法》，後續將持續關注並視情況開罰，事件也讓網友們怒轟：「還好有檢舉，不然真的被吃定！」

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