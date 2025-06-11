詹姆斯岡恩證實全新《神力女超人》電影正在寫！影集也推進中

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩在接受《娛樂週刊》訪問時透露，目前正在撰寫一部全新的《神力女超人》電影。這部電影將與HBO籌備中的影集一同擴展這位DC超級英雄的宇宙，影集則聚焦神力女超人的家園「天堂島」，岡恩也表示該劇「進展緩慢，但仍在推進中」。

全新的《神力女超人》電影正在撰寫中，但關於選角、劇情一切成謎。（資料照，華納兄弟提供）

正在撰寫中的《神力女超人》電影將會是神力女超人「黛安娜」的全新起點，該角曾由蓋兒加朵飾演，她的版本首度於2016年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》現身，2017年推出角色個人電影《神力女超人》叫好又叫座，之後陸續現身於《正義聯盟》、《神力女超人1984》、《閃電俠》等片中。

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隨著岡恩與聯合主席彼得薩弗蘭決定重啟DC宇宙，蓋兒不再飾演該角色，但DC工作室方面尚未針對此消息做出回應。而開發中的《神力女超人》新片僅是DC目前開發中的多部電影之一，至今只有少數項目獲得正式開拍許可。

DC工作室的首部大銀幕作品《超人》將於7月9日在台上映。

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