田馥甄也愛她的歌！23歲怪奇比莉大方認愛30歲男星

怪奇比莉（左）不藏了，主動在社群分享多張和納特沃爾夫合照。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕23歲的怪奇比莉前陣子才在全美音樂獎大放光芒，一口氣贏得「年度藝人」、「年度歌曲」等7座獎，成為大贏家，就連台灣金曲歌后田馥甄也喜歡她的歌。這兩天怪奇比莉的新戀情成為焦點，被拍之後她也大方認愛30歲男星，主動分享多張親密照。

近期田馥甄展開「田調」野地小巡演，選唱歌曲之一就是怪奇比莉的《What was I made for》，過去金曲歌王曹格也談到，因為小孩喜歡怪奇比莉的歌，他也跟著聽。

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怪奇比莉和大她7歲的男星納特沃爾夫傳出戀情。（翻攝自IG）

這幾天怪奇比莉爆出新戀情，對象是30歲的男星納特沃爾夫，他演過《紙上城市》、《高年級實習生》、《死亡筆記本》等眾多電視、電影，近日兩人在義大利威尼斯的一處陽台親密接吻，並喝香檳，被拍之後，怪奇比莉也不藏了，在自己的社群大方分享親吻照，背景音樂也直些選用她唱的《I Love You》，有超過175萬人按讚，她還陸續加碼多張和男友的甜蜜互動照片。

納特曾演出怪奇比莉自導的《Chihiro》音樂影片，當時她形容兩人在影片中的互動為「無法逃避的連結」，如今則真的有了愛的連結。

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