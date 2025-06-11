晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

坂本龍一在家都聽老婆的？32歲「最帥神顏」曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影音樂大師坂本龍一逝世兩年多，紀錄片《坂本龍一：東京旋律》被樂迷譽為「時間膠囊」，將首度登上台灣大銀幕；片中最動人的片段，莫過於坂本與第二任鋼琴家妻子矢野顯子在家中的即興合奏，為他一段私密的音樂紀錄。

《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

《坂本龍一：東京旋律》由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德執導，以16毫米膠片記錄坂本龍一創作專輯《音樂圖鑑》期間的身影，片中封存坂本龍一32歲的巔峰顏值，還有他與YMO樂團成員細野晴臣、高橋幸宏的互動，更難得收錄與矢野顯子在家中即興合奏的珍貴畫面。

《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

導演藍納德透露他和妻子合奏的畫面完全未經安排，「當時我只是問可否拍攝坂本彈琴，他卻說『得先問Akiko（矢野顯子）』。」這反映了坂本家中女性主導的氛圍，展現兩人作為音樂夥伴的深厚默契。

《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

藍納德強調：「這或許是他們唯一一次在家中被拍下合奏的影像。」而畫面中矢野顯子手指還貼著OK繃的細節，則是再真實不過的見證。

影片中，坂本龍一談到如何從大衛鮑伊身上學會面對外界目光，藍納德回憶：「他觀察鮑伊在鎂光燈下的從容，並將這種態度融入自己的生活。」這種對「做自己」的堅持，或許正是促使坂本龍一後來移居紐約的原因，讓他得以逃離日本社會的壓抑，在匿名的城市中專注於創作。

《坂本龍一：東京旋律》將於6月13日在台上映，凡購票即贈獨家授權的限量「A3電影海報」與「紀念明信片」，極具收藏價值，數量有限，售完為止，預售票今（11）中午11點準時開賣，詳情請鎖定「佳映娛樂」官方臉書。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中