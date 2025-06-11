坂本龍一在家都聽老婆的？32歲「最帥神顏」曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影音樂大師坂本龍一逝世兩年多，紀錄片《坂本龍一：東京旋律》被樂迷譽為「時間膠囊」，將首度登上台灣大銀幕；片中最動人的片段，莫過於坂本與第二任鋼琴家妻子矢野顯子在家中的即興合奏，為他一段私密的音樂紀錄。

《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

《坂本龍一：東京旋律》由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德執導，以16毫米膠片記錄坂本龍一創作專輯《音樂圖鑑》期間的身影，片中封存坂本龍一32歲的巔峰顏值，還有他與YMO樂團成員細野晴臣、高橋幸宏的互動，更難得收錄與矢野顯子在家中即興合奏的珍貴畫面。

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《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

導演藍納德透露他和妻子合奏的畫面完全未經安排，「當時我只是問可否拍攝坂本彈琴，他卻說『得先問Akiko（矢野顯子）』。」這反映了坂本家中女性主導的氛圍，展現兩人作為音樂夥伴的深厚默契。

《坂本龍一：東京旋律》封存坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

藍納德強調：「這或許是他們唯一一次在家中被拍下合奏的影像。」而畫面中矢野顯子手指還貼著OK繃的細節，則是再真實不過的見證。

影片中，坂本龍一談到如何從大衛鮑伊身上學會面對外界目光，藍納德回憶：「他觀察鮑伊在鎂光燈下的從容，並將這種態度融入自己的生活。」這種對「做自己」的堅持，或許正是促使坂本龍一後來移居紐約的原因，讓他得以逃離日本社會的壓抑，在匿名的城市中專注於創作。

《坂本龍一：東京旋律》將於6月13日在台上映，凡購票即贈獨家授權的限量「A3電影海報」與「紀念明信片」，極具收藏價值，數量有限，售完為止，預售票今（11）中午11點準時開賣，詳情請鎖定「佳映娛樂」官方臉書。

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