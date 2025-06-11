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娛樂 電視

女神白鹿哭戲演技封神！「破碎感哭法」粉絲喊：隔著螢幕都痛

〔記者蕭方綺／台北報導〕白鹿、曾舜晞主演仙俠新劇《臨江仙》，該劇講述宗門小弟子「李青月」（白鹿 飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞 飾）糾纏三世的愛恨情仇。首集節奏火速，竟直接上演女撲男吻戲，白鹿為救曾舜晞撲向對方，竟意外親上臉頰，還「見色起意」霸氣向男主求婚：「我會對你負責！」不僅如此，白鹿更直接把曾舜晞帶回家、深夜同房，鋪陳兩人之後難捨難離的命運。于正預告該戲將會有許多反轉，直指：「好戲還在後頭。」

白鹿（右）與曾舜晞在《臨江仙》上演糾纏三世的愛恨情仇。（台灣大哥大MyVideo提供）白鹿（右）與曾舜晞在《臨江仙》上演糾纏三世的愛恨情仇。（台灣大哥大MyVideo提供）

白鹿在《臨江仙》的演技更是被讚爆，只見曾舜晞飾演的玄尊怒指李青月就是前世戀人「花如月」，李青月得知自己只是玄尊前妻的替身，心碎哭戲徹底炸裂，眼神從不可置信到失望痛心，網友直呼：「哭戲是白鹿的領域」、「那種被否定存在的破碎感，隔著螢幕都能痛到我」。這場虐戲一播出，微博熱搜瞬間被「白鹿哭出我見猶憐的感覺」洗版。

白鹿（左）與曾舜晞在《臨江仙》上演糾纏三世的愛恨情仇。（台灣大哥大MyVideo提供）白鹿（左）與曾舜晞在《臨江仙》上演糾纏三世的愛恨情仇。（台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，《臨江仙》製作人于正頻頻於微博與觀眾互動，透露本劇並非一般仙俠套路，主打愛情、懸疑與夫妻關係戲，笑稱觀眾「一開始吐槽的，11集後都會變彩蛋助力！」他強調，《臨江仙》劇情局中局、謎中謎，沒有一場是廢戲，所有細節都有用，「十幾次反轉已經陸續鋪開，請觀眾絕對不要錯過每一格細節！」最新劇情從紅蓮妖的舉動、松鶴縣的事件，到男女主角的情感糾葛，全都將迎來出人意料的徹底翻轉，他也直言：「這才剛開始，好戲都在後頭！」

白鹿在《臨江仙》分飾兩角凡人李青月與四靈仙尊花如月。（台灣大哥大MyVideo提供）白鹿在《臨江仙》分飾兩角凡人李青月與四靈仙尊花如月。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了劇情引爆熱議，白鹿與曾舜晞在戲外的互動也再掀網友暴動！日前白鹿接受採訪時因說話破音，被曾舜晞當場笑虧「好性感」，讓她害羞到立刻遮臉，嬌嗔回一句：「討厭！」現場瞬間歡聲雷動，粉絲笑稱：「這互動比偶像劇還甜！」白鹿更自帶主持魂，訪談中還指揮觀眾掌聲鼓勵，笑點與萌點齊發，展現自然不做作的魅力。《臨江仙》正在MyVideo跟播中。

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