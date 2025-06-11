又有新戀綜！《母胎單身戀愛大作戰》揭「零約會男女」愛情真相
羅子秦／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國綜藝五花八門，堪稱是「戀綜」天堂，繼《單身即地獄》、《換乘戀愛》系列爆紅後，今年再推全新節目《母胎單身戀愛大作戰》，為炎炎夏日帶來淋漓暢快的酸甜滋味。
徐仁國（左起）、姜漢娜、李恩智、車正元都對《母胎單身戀愛大作戰》單身男女充滿期待。（翻攝自Naver）
《母胎單身戀愛大作戰》公開韓版預告，由徐仁國、姜漢娜化身戀愛觀察員，和主持人李恩智、歌手車正元（차정원）和單身男女一起踏上尋找初戀的旅程。
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節目旨在幫助長期單身、不擅與人交往的單身人士，聚焦「零約會經驗」的新手們嘗試約會挑戰，成為節目一大看點，並透過改變自身風格、提高說話技巧、建立自信等各種方式，達成完美約會，預計讓觀眾獲得滿滿共鳴和支持。
《母胎單身戀愛大作戰》公開預告，4位主持對節目走向反應爆笑。（翻攝自YouTube）
徐仁國表示：「很好奇單身人士是如何表達興奮的，我真的很想幫助他們。」常看戀愛節目的姜漢娜也說：「看到那些笨手笨腳的單身人士的初戀和興奮，讓我很感動，也很開心。」《母胎單身戀愛大作戰》共10集，預計7月8日Netflix上線。
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