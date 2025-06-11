晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「台大五姬」陳匡怡再PO鑽戒名車求婚照 反擊網酸「不正常」：講低能話

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台大五姬」之一的陳匡怡，去年與張孝全的陳年緋聞被翻出後，罕見發聲明澄清「沒有曖昧，是張孝全追求未果」。她之後陸續分享求婚者與追求者送的禮物，包括豪車接送、鑽戒、花束與大餐等，引發不少討論。

近期她再度貼出類似內容，有網友質疑她是否被盜帳號，甚至認為這樣的行為「不正常」。對此，陳匡怡親自上線回應，強調帳號沒有被盜，並反嗆：「只有你這樣的奇怪酸民，看了後自己腦補亂想藝人是在炫耀或有惡意，而開始批判和不開心。」

她貼出的照片包括「求婚者的車車」、「追求者開的包廂」、「追求者的車車與我的腳腳…跟好美的餐廳」等，還有一張寫下：「小貓咪的回憶，2020年和牡羊座朋友在餐廳包廂慶生，大哥說我是仙女，鑲鑽黑珍珠的回憶。」

陳匡怡身旁追求者不斷。（翻攝自臉書）陳匡怡身旁追求者不斷。（翻攝自臉書）

面對網友質疑，「從去年就開始貼，是要求多久」，她怒回：「有問你意見嗎？求婚是開心的喜事，正常人會祝福和恭喜，而不是像你這樣質問、亂酸鬼話連篇。我才不歡迎你這種沒禮貌又莫名其妙酸別人喜事的人，格調低、沒水準，心理變態。最討厭、最看不起的，就是你這種人，好噁心，不喜歡不要看。」

陳匡怡近日陸續po出追求者、求婚者的獻愛攻略。（翻攝自臉書）陳匡怡近日陸續po出追求者、求婚者的獻愛攻略。（翻攝自臉書）

針對照片中未露出男性正臉，她也說明：「為了保護朋友隱私，每張照片都沒放正臉，你根本不知道他們是誰，這不叫公開吧？我都低調成這樣了，請你搞清楚狀況。不喜歡不要看！一般人才不會像你這樣公開指點別人自己不懂的事，講低能話。」

相關新聞 陳匡怡消失3年 現況曝光曾被張孝全醉抱

陳匡怡收到求婚禮物，是黑珍珠鑽石。（翻攝自臉書）陳匡怡收到求婚禮物，是黑珍珠鑽石。（翻攝自臉書）

也有粉絲留言關心：「感覺你心裡受了傷，如果是本人，我真的希望你一切安好。」她則回覆：「您好，謝謝妳的支持，但哪裡讓您覺得我受傷？」

她強調自己只是單純分享美好回憶：「我放的是跟追求者相處的點滴照片，他們開心得不得了，我也很開心。回憶開心的時光，是再正常不過的事。不然要回憶不開心的時光嗎？只有奇怪的酸民才會腦補藝人是在炫耀或有惡意。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中