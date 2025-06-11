「台大五姬」陳匡怡再PO鑽戒名車求婚照 反擊網酸「不正常」：講低能話

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台大五姬」之一的陳匡怡，去年與張孝全的陳年緋聞被翻出後，罕見發聲明澄清「沒有曖昧，是張孝全追求未果」。她之後陸續分享求婚者與追求者送的禮物，包括豪車接送、鑽戒、花束與大餐等，引發不少討論。

近期她再度貼出類似內容，有網友質疑她是否被盜帳號，甚至認為這樣的行為「不正常」。對此，陳匡怡親自上線回應，強調帳號沒有被盜，並反嗆：「只有你這樣的奇怪酸民，看了後自己腦補亂想藝人是在炫耀或有惡意，而開始批判和不開心。」

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她貼出的照片包括「求婚者的車車」、「追求者開的包廂」、「追求者的車車與我的腳腳…跟好美的餐廳」等，還有一張寫下：「小貓咪的回憶，2020年和牡羊座朋友在餐廳包廂慶生，大哥說我是仙女，鑲鑽黑珍珠的回憶。」

陳匡怡身旁追求者不斷。（翻攝自臉書）

面對網友質疑，「從去年就開始貼，是要求多久」，她怒回：「有問你意見嗎？求婚是開心的喜事，正常人會祝福和恭喜，而不是像你這樣質問、亂酸鬼話連篇。我才不歡迎你這種沒禮貌又莫名其妙酸別人喜事的人，格調低、沒水準，心理變態。最討厭、最看不起的，就是你這種人，好噁心，不喜歡不要看。」

陳匡怡近日陸續po出追求者、求婚者的獻愛攻略。（翻攝自臉書）

針對照片中未露出男性正臉，她也說明：「為了保護朋友隱私，每張照片都沒放正臉，你根本不知道他們是誰，這不叫公開吧？我都低調成這樣了，請你搞清楚狀況。不喜歡不要看！一般人才不會像你這樣公開指點別人自己不懂的事，講低能話。」

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陳匡怡收到求婚禮物，是黑珍珠鑽石。（翻攝自臉書）

也有粉絲留言關心：「感覺你心裡受了傷，如果是本人，我真的希望你一切安好。」她則回覆：「您好，謝謝妳的支持，但哪裡讓您覺得我受傷？」

她強調自己只是單純分享美好回憶：「我放的是跟追求者相處的點滴照片，他們開心得不得了，我也很開心。回憶開心的時光，是再正常不過的事。不然要回憶不開心的時光嗎？只有奇怪的酸民才會腦補藝人是在炫耀或有惡意。」

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