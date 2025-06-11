韓國女團隊長移居台灣！看到驚人房價反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕MAMAMOO隊長Solar頌樂昨天舉辦《Floating Free》中文新歌記者會，她決心來台發展事業，被問是否打算在台灣置產，她笑曝：「其實我來的時候 ，我有找了台灣的房子，因為我很好奇。」結果被房價嚇到，「和韓國差不多，韓國貴、台灣也貴。」

Solar頌樂發片。（記者潘少棠攝）

昨天她首度面對台灣媒體，雖然有翻譯陪同，但幾乎都能夠以中文回答，透露自己學中文以來的夢想，就是上綜藝節目、YT頻道、訪問時都可以用中文作答，開心歡呼：「現在夢想成真了。」

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獨自來台這段期間，有因為挫折掉過眼淚嗎 ？頌樂說：「我幾乎沒有哭過 ，平常也不容易哭。」私下頂多看電影的時候會落淚 ，也因為一直在工作，沒有感受到寂寞。她透露晚上會溜出去逛超市，被告知台灣的發票要留著，因為可以送給同事對獎，她驚呼：「都丟掉了，真可惜。」

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