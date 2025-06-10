大銀幕一日限定！《神隱少女》全台7家影城放映

〔記者鍾志均／台北報導〕6月是吉卜力工作室成立40週年慶紀念日，片商甲上娛樂日前舉辦「想一刷再刷的吉卜力神作」網路票選，廣吸數千名網友敲碗響應，並熱烈參與投票，最終由曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片大獎殊榮的《神隱少女》拔得頭籌。

《神隱少女》曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片大獎殊榮。（甲上提供）

片商今（10）宣布週日將舉辦一日大銀幕限定的《神隱少女》特別場，凡購票即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報，年曆由7部票選名列前茅的動畫組成，包括《魔法公主》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》等作品，當天攜吉卜力收藏品入場，還可獲得40週年神秘小禮物兌換券。

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動畫大師宮﨑駿以《神隱少女》、《蒼鷺與少年》榮獲兩座奧斯卡最佳動畫片獎肯定，並獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就。他與已故動畫導演高畑勳和製片鈴木敏夫等人於1985年6月創辦吉卜力工作室，推出的動畫電影以細膩動人、高品質著稱，在全球最高日本動畫電影票房榜上佔有一席之地。

《神隱少女》千尋找回名字的過程感動人心。（甲上提供）

《神隱少女》將於週日15日一日限定上映，凡於全台7家影城：美麗華大直影城、板橋秀泰影城、樹林秀泰影城、桃園新光影城、台中站前秀泰影城、台南新光影城、高雄夢時代秀泰影城購買《神隱少女》特別場電影票乙張，即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報乙張，一人限換4張。

當天憑電影票及攜帶任一件吉卜力正版相關收藏品或甲上娛樂特典入場，還可獲得吉卜力40週年紀念小禮物兌換券乙張，詳情請上甲上娛樂官方臉書粉絲團。

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