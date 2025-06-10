王齊麟超甜放閃！「王太太綁定成功」與十元浪漫登記

王齊麟與陳詩媛今登記。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕前樂天女孩「十元」陳詩媛去年答應奧運金牌國手王齊麟求婚，今（10）日兩人低調登記，十元在社群上曬出甜蜜登記照，王齊麟也同樣曬出兩人合照相當甜蜜。

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王齊麟與陳詩媛常在社群上放閃，去年王齊麟求婚成功，今（10）日傳出小倆口已經低調在內湖戶政事務所完成登記，十元在IG上曬出登記合照，甜蜜證實喜訊，經紀人也回應表示：「非常感謝祝福，齊麟＆十元明天剛好有個活動出席，會再統一跟大家分享心情。」至於婚禮經紀人透露目前還沒有規劃，後續有好消息會再跟大家說。

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王齊麟也在threads上甜蜜放閃，「王太太綁定成功日，沒有鑑賞期，不容退貨。」網友們則紛紛留言送上恭喜，「恭喜70、10元，百年好合，甜蜜一生。」、「祝甜甜蜜蜜幸福美滿！」

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