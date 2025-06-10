周子瑜閨蜜「一氧化碳中毒」近況曝光！鬆口療癒過程全說了

ELKIE分享持香喜好。（Farcent 法頌提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周子瑜的閨蜜「ELKIE」莊錠欣近期發片聲勢旺，被Farcent法頌「晚安精油系列」相中合作，讓喜歡香氛的ELKIE開心說：「因為我非常喜歡香水，所以還被大家稱為『香水姐姐』呢！」

ELKIE分享持香喜好。（Farcent 法頌提供）

ELKIE上月在家中一氧化碳中毒，幸好現在已恢復健康，最近又被品牌欽點，她透露：「香氣對我來說不只是裝飾，而是一種情緒開關～」分享自己偏好較柔和、有層次感的味道，還自爆是較難入睡的類型，「常常腦袋還在想工作，結果就翻來覆去睡不著，所以，我真的很在意入睡前的『metime』儀式感。」會搭配精油聽一些舒緩的音樂，讓自己一邊深呼吸、一邊進入放空模式。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：（專訪）Elkie童年簽照同學搶著收 一句話神預言她會紅

她在拍攝主視覺時，整個空間瀰漫著香味，「現場氛圍其實滿療癒的，可能是香味、氣氛加上太早起床的關係，大家在旁邊都說我好像真的快入睡了。」

ELKIE分享持香喜好。（Farcent 法頌提供）

ELKIE也表示「香水姐姐」的香不只是噴在身上，更充斥在生活的每一處，會看「情境」選香，出席盛會、典禮時會選擇稍微中性一點的香，或是帶無花果味道的香，讓自己增添成熟穩重感；若是私下和同學、朋友聚會，則會選用帶甜、顯嫩的香氣，讓自己比較有女人味。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法