《機智住院醫生生活》小公主醫生戀愛了？傳搭同年男團成員

申始雅（左）、柱延傳出交往中，但雙方公司代為否認。（翻攝自Naver）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》除了讓主角鄭準元初嘗走紅滋味，年輕「住院醫生」們的動態備受粉絲關注！今（10）傳出飾演小公主「表南景」的申始雅戀愛ing，對象還是人氣男團成員，對此，雙方公司火速跳出來回應。

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近來韓網流傳申始雅和男團THE BOYZ成員柱延交往中，兩人因合作短片電影《YOUNG YOUNG》結緣，該片還受邀至第26屆全州國際電影節放映，被發現兩人出雙入對。

同為1998年生的申始雅和柱延被網友懷疑曾發表類似言論，還配戴情侶配飾，甚至還有網友疑似發現申始雅的社群出現疑似男生的手，引發戀愛傳聞。

申始雅演出《機智住院醫生生活》人氣飆升。（Netflix提供）

不過，申始雅的經紀公司 Management SOOP回應：「關於戀愛傳聞，經確認結果並不屬實。」柱延的公司One Hundred Label口徑一致，否認交往，不過仍有不少網友直呼兩人若都單身，相互配對也非壞事。

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此外，申始雅下部作品將和《外傷重症中心》秋英宇合作，翻拍日本純愛電影《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》於本月開拍，令粉絲非常期待。

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