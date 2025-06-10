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娛樂 日韓

（影）TBS直播大翻車 偶像男星骨折鏡頭全放送

日本TBS電視台今（10）日宣布，偶像男團「KEY TO LIT（キテレツ）」成員岩崎大昇在直播中右手腕骨折。（翻攝自X）日本TBS電視台今（10）日宣布，偶像男團「KEY TO LIT（キテレツ）」成員岩崎大昇在直播中右手腕骨折。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本TBS電視台今（10）日宣布，偶像男團「KEY TO LIT（キテレツ）」成員岩崎大昇於9日參加節目《ラヴィット！》時受傷，且由於節目直播，觀眾全都看見他摔倒的瞬間。受傷的岩崎大昇右手腕骨折，需經6週治療才能康復。

岩崎大昇（左）在9日的節目中與對手直播玩飛盤的橋段。（翻攝自X）岩崎大昇（左）在9日的節目中與對手直播玩飛盤的橋段。（翻攝自X）

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事件發生於9日上午九時許，當時《ラヴィット！》正在直播飛盤遊戲環節，岩崎大昇接住對手拋出的飛盤時跌倒，右手臂也重重砸在地上，雖然錄製節目時演出人員都有穿上護具並帶著護膝，但跌倒的岩崎大昇右手腕仍骨折。

偶像男團「KEY TO LIT（キテレツ）」成員岩崎大昇在直播中右手腕骨折。（翻攝自X）偶像男團「KEY TO LIT（キテレツ）」成員岩崎大昇在直播中右手腕骨折。（翻攝自X）

岩崎大昇表示，跌倒當下雖然覺得疼痛，但並沒有明顯腫脹或外傷，因此他還繼續進行直播，直到工作結束後，岩崎大昇仍覺得右手腕疼痛，立即前往鄰近醫療機構，接受詳細核磁共振之後，今日確認右手腕骨折，需要經過6週治療。

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日本TBS電視台針對藝人骨折事件誠摯道歉。（翻攝自X）日本TBS電視台針對藝人骨折事件誠摯道歉。（翻攝自X）

岩崎大昇說：「雖然有點痛，但情況並不嚴重」，岩崎大昇所屬經紀公司則宣布，岩崎大昇的受傷不會為團體之後的工作帶來困擾與阻礙。TBS電視台則向岩崎大昇及所有觀眾道歉「對於岩崎先生、經紀公司以及相關工作人員帶來的不便，TBS深感抱歉，該節目所有參與者在播出前都已經做了熱身運動，並通過向專業飛盤選手學習投擲與接住的基本技術，現場也特別為了防治跌倒做了安全措施，沒想到仍造成岩崎先生受傷，我們誠摯的致上歉意」。TBS電視台也表示「祈願岩崎先生能早日康復，電視台也將在日後製作節目時更徹底執行安全管理」。

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