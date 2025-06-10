吳慷仁新戲「裸男陪睡」上演同志情！李銘順認：最有情慾張力劇本

吳慷仁（左）在《親密之海》非常崇拜老闆李銘順。（CATCHPLAY＋提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順在新的台劇《親密之海》飾演成功企業家，這齣戲描述他與吳慷仁、瑞瑪席丹和于子育等角色之間複雜情愛關係，以及世代落差造成的不同價值觀。今曝光預告與前導海報，吳慷仁戲裡上演同志情，陪睡裸男照曝光，于子育也有大尺度演出：「看完《親密之海》的劇本，讓我不禁去想，每晚躺在你身邊的那個人，真的是你最親密的人嗎？」

吳慷仁（右）在《親密之海》上演大尺度同志床戲。（CATCHPLAY＋提供）



《親密之海》耗時兩年劇本開發跟前製，於2023年初開拍，除了於台北與花蓮取景，更是近年來少數跨海製作的台劇，遠赴美國紐約與阿拉斯加馬塔努斯卡冰川等地拍攝，之後更歷經兩年的後期製作，四年的心血終於即將與觀眾見面。

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演員們獻出了難得的演出經驗，李銘順表示：「《親密之海》是我接觸過最有情慾張力的劇本，超越肢體接觸的慾望，往往更讓人難以駕馭。」吳慷仁說：「人與人之間關係的表象，不見得代表真實，《親密之海》對人性的描述讓人驚豔。」而瑞瑪席丹亦坦言：「因為慾望的氾濫，人性才會那麼複雜，就像《親密之海》中所說的，你該怎麼選擇。」

李銘順（左）在《親密之海》與瑞瑪席丹深情互動。（CATCHPLAY＋提供）



改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，新加坡導演呂吉元表示，《親密之海》是他拍過最勇敢、最有詩意的一部影集。這個故事的核心是以愛為主題，探討人與人之間的距離。橫跨戀人、朋友、家人甚至是身分認同，都是以愛作為共同的力量。他特別感謝所有演員勇於挑戰自我，共同完成了這部意義非凡的作品。

而在劇場界早已享有盛名的蔡柏璋導演，交出了首部影視執導作品，他說：「影視的工作模式跟美學跟以往在劇場的體驗非常不同；我非常感謝演員的信任，尤其他／她們願意在鏡頭前展露最脆弱的一面，讓我相當動容。我相信每一位觀眾都能夠在這個作品裡面找到自己生命的映照。」

于子育（右）在《親密之海》飾演在李銘順身邊的得力助手。（CATCHPLAY＋提供）



《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY＋影音平台 （台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV，以及成為繼《我們與惡的距離II》後，登上國際串流平台Amazon Prime Video 的第二部台劇，全球超過240個國家與地區的觀眾將能與台灣劇迷一同看到這部深入親密關係與世代差異的獨特台劇。

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